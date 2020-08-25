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вторник, 25 августа 2020 15:10

Не такой как у всех: показали оригинальные виды ремонта
14

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Ремонт в квартире: показали оригинальные комнаты
Фото: zelenasadyba.com.ua
Ремонт в квартире: показали оригинальные комнаты
Ремонт в квартире: показали оригинальные комнаты
Ремонт в квартире: показали оригинальные комнаты
Ремонт в квартире: показали оригинальные комнаты

Голая стена, яркие батареи и шторы разного цвета - это далеко не все диковинки оригинальных дизайнов. Ими хозяева находят свою индивидуальность.

Можно сделать цветной потолок в комнате. Такой акцент делает ее интересной и солнечной. Поддержать цвет потолка можно мелкими деталями, такими как ножки стульев, полотенце или посуду. Солнце на стене в спальне сохранит тепло дома в любую погоду за окном.

Чтобы вид из окна был хорошим даже в серый день - достаточно покрасить оконную раму.

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Если трудно выбрать картины в комнату, можно декорировать стену красивыми рамками.

Традиционный ковер на полу можно заменить нарисованным.

Пастельные цвета в дизайне интерьера создают спокойную и сдержанную атмосферу. Они всегда уместны. Кто хочет разбавить это настроение, может добавить яркие акценты в виде картины или подушек.

Для столовой можно взять красочные обеденные стулья. Они предоставляют светлой комнате прохладный акцентирование.

zelenasadyba.com.ua
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