Не такой как у всех: показали оригинальные виды ремонта

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Голая стена, яркие батареи и шторы разного цвета - это далеко не все диковинки оригинальных дизайнов. Ими хозяева находят свою индивидуальность.

Можно сделать цветной потолок в комнате. Такой акцент делает ее интересной и солнечной. Поддержать цвет потолка можно мелкими деталями, такими как ножки стульев, полотенце или посуду. Солнце на стене в спальне сохранит тепло дома в любую погоду за окном.

Чтобы вид из окна был хорошим даже в серый день - достаточно покрасить оконную раму.

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Если трудно выбрать картины в комнату, можно декорировать стену красивыми рамками.

Традиционный ковер на полу можно заменить нарисованным.

Пастельные цвета в дизайне интерьера создают спокойную и сдержанную атмосферу. Они всегда уместны. Кто хочет разбавить это настроение, может добавить яркие акценты в виде картины или подушек. Для столовой можно взять красочные обеденные стулья. Они предоставляют светлой комнате прохладный акцентирование.