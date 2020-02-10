Морской контейнер превратили в стильный дом

Фото: homedit.com

В американском штате Огайо из морского контейнера сделали микродом с уютным интерьером в цветах нейтральной палитры. Внутри обустроили гостиную, кухню, ванную комнату и спальню.

В гостиной пространство визуально расширили за счет стеклянных гаражных дверей, оснащенных электроприводом. Тем самым создали возможность объединять в случае необходимости внутреннее пространство дома с обустроенной снаружи крытой террасой, пишет Homedit.

Подобным образом достигли увеличения пространства и в спальне — сделали окно на всю стену. Из него открывается живописный вид на лесистую местность, в окружении которой контейнер установили.

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На террасе обустроили уютную зону отдыха с диваном-качелями и гидромассажной ванной. Позаботились и обеденной зоне.

Вагон старого поезда переобустроили в колоритное жилье со всеми удобствами. Внутреннее и внешнее оформление владельцы продумывали самостоятельно. Интерьер стилизовали под 40-е года XX века.