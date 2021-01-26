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четверг, 28 января 2021 16:16

Модные люстры: как подобрать стильное освещение в комнату
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Интерьер 2021: как подобрать модную люстру
Фото: noviydom.com.ua
Интерьер 2021: как подобрать модную люстру
Интерьер 2021: как подобрать модную люстру
Интерьер 2021: как подобрать модную люстру
Интерьер 2021: как подобрать модную люстру

Ни одна комната не обходится без искусственного освещения. В этом году модно выбирать дизайн люстры в деревенском стиле. Они добавляют изящество и непринужденность дома. Кроме кантри, часто можно было встретить люстры в стиле эко или минимализм.

Тенденции дизайна, как и любые другие модные тенденции, имеют, как правило, циклический характер. Иногда может показаться, что так же быстро, как появляются новые формы и стили, они снова откладываются на дальнюю полку, пока какой-то дизайнер не возвращается к ним в поисках вдохновения. И внутреннее освещение - включая светильники, люстры, подвески или бра - ничем не отличается.

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Четкие и лаконичные линии позволяют создавать яркие акценты в разных частях комнаты.

Также стильно сочетать несколько материалов. Это может быть пластик, стекло, металл, дерево. Такие элементы декора выглядят очень оригинально и привлекают к себе внимание.

Темные оттенки выглядят очень контрастно и стильно. Именно поэтому такие люстры сейчас на пике популярности. Отлично сочетается как с ярким, так и с более сдержанным оформлением интерьера.

Выбирая люстру, важно также оценивать размеры помещения. В маленьких комнатах можно обойтись одним центральным осветительным прибором. Для больших пространств нужно выбрать или круглую люстру с большим количеством лампочек, или же задуматься о дополнительных системах освещения.

Сложно выбирать не только люстры, но и саму мебель в тесной комнате. Даже квартира-хрущевка может выглядеть стильно и уютно. Для этого владельцам таких малых площадей стоит подумать, как организовать пространство функционально. Используйте современные решения, откажитесь от слишком ярких оттенков.

Пастельная цветовая гамма поможет визуально сделать кухню более просторной. Но от белого цвета лучше отказаться.

noviydom.com.ua
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