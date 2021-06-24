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пятница, 25 июня 2021 10:00

Модные картины для интерьера 2021
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Трендовые направления в живописи и модные картины для интерьера постоянно меняются. Предугадать их завтрашнюю тенденцию и динамику невозможно. Например, многие тренды интерьера 2021, которые сегодня пользуются спросом у нас, были популярными в Европе еще в 90-х годах прошлого века.

Какие картины сейчас в моде?

Вкратце рассмотрим некоторые наиболее популярные стили картин на стену.

Натуральность и природа

Здоровый образ жизни и борьба за экологию сейчас актуальны как никогда. Это отразилось и на искусстве. Жители больших мегаполисов не имеют возможности часто уединится с природой и покупают "взамен" интерьерные картины с натуральными сюжетами. Неплохим вариантом будет картина по фотографии с красивыми животными или пейзажем.

  Картина Дом на берегу моря
Картина Дом на берегу моря

Минимализм

Данный тренд в дизайне квартиры уже несколько лет является лидером современного стиля интерьера. Он характеризуется обилием пространства и света, четкостью и лаконичностью. Ошибочно полагать, что минимализм – это безжизненность и пустота. Напротив, здесь присутствуют модные цвета и необычные геометрические формы, притягивающие взор. Многие абстрактные картины в интерьере комнаты выполнены в минималистичном стиле, а также:

• пейзажи;
• натюрморты;
• авторские портреты;
• геометрические фигуры и т.д.

  Картина Бюст в краске
Картина Бюст в краске

Геометрия

Пожалуй, самые модные картины в интерьере на сегодня. Геометрический орнамент – это тонкое воплощение эстетики, четкости и вкуса. Он не перегружает собой внутреннюю обстановку в помещении и всегда смотрится легко. Отлично сочетается с простотой форм современной функциональной мебели.

Для спальни выбирают геометрические рисунки покрупнее, чтобы глаза не напрягались от излишней детализации. Для кухонь и гостиных больше подойдет мелкий сюжет, который передает динамику.

  Картина Геометрия
Картина Геометрия

Абстракция

Полное отсутствие ограничений рамками и формами. Сейчас в моде абстракция, выполненная смешиванием красок, а также золотой поталью, которую часто применяют для декора мебели. Особенный интерес представляет техника совмещения серебряной и золотой потали. Такое сочетание оттенков выглядит роскошно и благородно.

  Картина Краски смешались
Картина Краски смешались

Картина по фотографии

Постеры дают большие возможности полету фантазии. Здесь будет из чего выбрать каждому: городской пейзаж, восточный или африканский стиль, портрет, животный мир, авто, мото и многое другое. Желательно при этом, чтобы сюжет не противоречил предназначению помещения.

  Картина Девушка курит
Картина Девушка курит
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Дата
25
июня

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