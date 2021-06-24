Модные картины для интерьера 2021

Трендовые направления в живописи и модные картины для интерьера постоянно меняются. Предугадать их завтрашнюю тенденцию и динамику невозможно. Например, многие тренды интерьера 2021, которые сегодня пользуются спросом у нас, были популярными в Европе еще в 90-х годах прошлого века.
Какие картины сейчас в моде?
Вкратце рассмотрим некоторые наиболее популярные стили картин на стену.
Натуральность и природа
Здоровый образ жизни и борьба за экологию сейчас актуальны как никогда. Это отразилось и на искусстве. Жители больших мегаполисов не имеют возможности часто уединится с природой и покупают "взамен" интерьерные картины с натуральными сюжетами. Неплохим вариантом будет картина по фотографии с красивыми животными или пейзажем.
Минимализм
Данный тренд в дизайне квартиры уже несколько лет является лидером современного стиля интерьера. Он характеризуется обилием пространства и света, четкостью и лаконичностью. Ошибочно полагать, что минимализм – это безжизненность и пустота. Напротив, здесь присутствуют модные цвета и необычные геометрические формы, притягивающие взор. Многие абстрактные картины в интерьере комнаты выполнены в минималистичном стиле, а также:
• пейзажи;
• натюрморты;
• авторские портреты;
• геометрические фигуры и т.д.
Геометрия
Пожалуй, самые модные картины в интерьере на сегодня. Геометрический орнамент – это тонкое воплощение эстетики, четкости и вкуса. Он не перегружает собой внутреннюю обстановку в помещении и всегда смотрится легко. Отлично сочетается с простотой форм современной функциональной мебели.
Для спальни выбирают геометрические рисунки покрупнее, чтобы глаза не напрягались от излишней детализации. Для кухонь и гостиных больше подойдет мелкий сюжет, который передает динамику.
Абстракция
Полное отсутствие ограничений рамками и формами. Сейчас в моде абстракция, выполненная смешиванием красок, а также золотой поталью, которую часто применяют для декора мебели. Особенный интерес представляет техника совмещения серебряной и золотой потали. Такое сочетание оттенков выглядит роскошно и благородно.
Картина по фотографии
Постеры дают большие возможности полету фантазии. Здесь будет из чего выбрать каждому: городской пейзаж, восточный или африканский стиль, портрет, животный мир, авто, мото и многое другое. Желательно при этом, чтобы сюжет не противоречил предназначению помещения.
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