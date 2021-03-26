Мини-обеденная зона в тесной квартире экономит пространство

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Не каждому повезло иметь большую кухню, чтобы там обустроить уютную обеденную зону. Однако место, где можно комфортно пообедать хотя бы вдвоем, сделать не так сложно. Существует достаточно много удачных примеров.

Преимущество прямоугольного или квадратного стола в том, что его можно поставить вплотную к стене. Однако в тесном пространстве выигрывает и круглый вариант, поскольку у него нет углов, поэтому можно сесть теснее. Это защитит от постоянных синяков, особенно если стол стоит в проходе.

Удачный вариант для маленькой кухни - прикреплена столешница к стене. Здесь, вообще, нет ножек, поэтому сидеть они не будут мешать и сохранят драгоценное пространство. Или выходом в тесной кухне есть стол-трансформер.

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С помощью барной стойки можно и сэкономить пространство, и зонировать его. Такая кухня выглядит современно и стильно. Единственное, уделите внимание подбору действительно удобных барных стульев.

Экономить пространство можно не только на самом столе, если в нем есть места для хранения.

Хороший способ сделать стол в маленькой кухне - задействовать зону подоконник. Особенно этот вариант понравится тем, кто любит смотреть в окно и наблюдать за жизнью на улице.

Интерьер кухни должен максимально подчеркивать ее практичность, многофункциональность и комфорт. В этом помогает дизайн в серых оттенках через многогранность и нейтральность. Цвет успокаивает, не давит на подсознание. Сейчас он считается ультрамодным, поэтому подходит для любых стилевых решений. С ним кухонные поверхности не требуют постоянного ухода, а тона удачно скрывают крошки, загрязнения и пыль.