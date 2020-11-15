Малая квартира - не приговор: как грамотно обустроить жилье

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В Европе все больше популяризируется небольшое жилье. Люди в борьбе за экологичность и, в знак протеста против потребительского образа жизни, съезжают с больших домов в городские квартирки. Так экономят природные ресурсы и деньги. Украинцы тоже поддерживают этот тренд, но скорее из-за более скромные заработки.

В тесном помещении приходится тщательно продумывать каждый квадратный метр. Для этого нужно использовать дизайнерские хитрости. Например, многофункциональная мебель - складные стол и диван-шкаф.

1. Выбор

Одна из главных ошибок большинства - не умение правильно оценить необходимость того или иного элемента декора. Чтобы определить, какая мебель вам действительно нужны, а от чего можно избавиться, ответьте на 3 простых вопроса:

Ли вы не можете обойтись без этой вещи в вашей повседневной жизни?

Будут ли эта мебель экономить ваше и без того с жилое пространство?

Дополняет этот элемент декора уже имеющийся гарнитур?

2. Зеркала

Зеркала является важным элементом декора, так визуально делают пространство больше. Они отражают свет и создают свободную атмосферу. Хитрость заключается в том, чтобы разместить их таким образом, чтобы получить нужный угол отражения. Идеально будет использовать несколько различных зеркал.

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3. Декор

Даже в небольшом комнате декор имеет значения. Конечно, функциональность является одним из основных принципов. Но индивидуальность - это неотъемлемая часть любого жилья.

Если ставить массивные торшеры, оригинальные вазы и необычные дизайнерские аксессуары нет места, попробуйте поиграть с цветом. Найдите те оттенки, которые подчеркнут мебель, настроение или выбранный стиль. Даже если это означает отойти от привычного светлого интерьера.

4. Шкафы

В любом доме найдется огромное количество вещей, которые не нужны каждый день. Чтобы сохранять все это, не занимая жилое пространство, необходимо тщательно спланировать специальные хранилища. Например, выбирайте кровать и диван, в основе которых расположены выдвижные ящики.

Еще один хороший вариант - кресла и стулья с отсеками. Обязательно обдумайте все возможные решения для создания дополнительных мест хранения, чтобы вы максимально могли спрятать все свои вещи.

Привычный вид жилья утомляет. Чтобы придать ему характер и изюм, стоит выбрать венецианскую штукатурку. Такой материал будет отлично выглядеть в любой комнате квартиры. Создавая объемные пейзажи или просто переливание, можно из обычной комнаты сделать имение. Венецианская штукатурка наносится по особым технологиям, ее нельзя просто взять и нанести на поверхность. Нужен специальный профессиональный подход.