Малая квартира - не приговор: как грамотно обустроить жилье

В Европе все больше популяризируется небольшое жилье. Люди в борьбе за экологичность и, в знак протеста против потребительского образа жизни, съезжают с больших домов в городские квартирки. Так экономят природные ресурсы и деньги. Украинцы тоже поддерживают этот тренд, но скорее из-за более скромные заработки.
В тесном помещении приходится тщательно продумывать каждый квадратный метр. Для этого нужно использовать дизайнерские хитрости. Например, многофункциональная мебель - складные стол и диван-шкаф.
1. Выбор
Одна из главных ошибок большинства - не умение правильно оценить необходимость того или иного элемента декора. Чтобы определить, какая мебель вам действительно нужны, а от чего можно избавиться, ответьте на 3 простых вопроса:
Ли вы не можете обойтись без этой вещи в вашей повседневной жизни?
Будут ли эта мебель экономить ваше и без того с жилое пространство?
Дополняет этот элемент декора уже имеющийся гарнитур?
2. Зеркала
Зеркала является важным элементом декора, так визуально делают пространство больше. Они отражают свет и создают свободную атмосферу. Хитрость заключается в том, чтобы разместить их таким образом, чтобы получить нужный угол отражения. Идеально будет использовать несколько различных зеркал.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кресло в современном дизайне: как подчеркнуть индивидуальность
3. Декор
Даже в небольшом комнате декор имеет значения. Конечно, функциональность является одним из основных принципов. Но индивидуальность - это неотъемлемая часть любого жилья.
Если ставить массивные торшеры, оригинальные вазы и необычные дизайнерские аксессуары нет места, попробуйте поиграть с цветом. Найдите те оттенки, которые подчеркнут мебель, настроение или выбранный стиль. Даже если это означает отойти от привычного светлого интерьера.
4. Шкафы
В любом доме найдется огромное количество вещей, которые не нужны каждый день. Чтобы сохранять все это, не занимая жилое пространство, необходимо тщательно спланировать специальные хранилища. Например, выбирайте кровать и диван, в основе которых расположены выдвижные ящики.
Еще один хороший вариант - кресла и стулья с отсеками. Обязательно обдумайте все возможные решения для создания дополнительных мест хранения, чтобы вы максимально могли спрятать все свои вещи.
Привычный вид жилья утомляет. Чтобы придать ему характер и изюм, стоит выбрать венецианскую штукатурку. Такой материал будет отлично выглядеть в любой комнате квартиры. Создавая объемные пейзажи или просто переливание, можно из обычной комнаты сделать имение.
Венецианская штукатурка наносится по особым технологиям, ее нельзя просто взять и нанести на поверхность. Нужен специальный профессиональный подход.
Комментарии