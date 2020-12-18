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суббота, 19 декабря 2020 12:26

Линолеум начали делать с пропитанной в масле мешковины

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Линолеум начали делать с пропитанной в масле мешковины
Линолеум нужно распаковывать при температуре 15 градусов. Фото: komfort.kharkov.ua

В 1863 году 19 декабря англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум. Он открыл первую фабрику в Лондоне.

Название этого напольного покрытия происходит от латинского linum лен, полотно и oleum-масло. Предшественником линолеума было "промасленное полотно", процесс производства которого был зафиксирован еще в 1627 году. Грубую ткань например, мешковину пропитывали льняным маслом, а полученный материал использовали для создания корабельных парусов, разного рода навесов и чехлов для карет.

Таким образом, линолеум - это покрытие, состоящее преимущественно из натурального сырья: льняного масла, древесной смолы, древесной муки и / или пробковой муки, известкового порошка, цветных и белых пигментов, джутовой ткани.

В 1866 году началось промышленное производство линолеума. Это изобретение быстро распространился по всему миру. Со времен Фредерика Уолтона процесс производства натурального линолеума не претерпел больших изменений.

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Износостойкость линолеума зависит от его толщины. Толстый линолеум может не иметь защитного слоя и быть слишком мягким. Поэтому покрытие может пострадать от царапин, вмятин и следов. Тонкий может быть отличного качества.

На износостойкость и качество линолеума влияют его плотность, толщина защитного слоя, наличие дополнительной защиты. Высокая плотность покрытия гарантируют стабильность его размеров как по длине, так и по толщине. Дополнительный защитный лак обеспечивает защиту покрытия от проникновения грязи внутрь и облегчает его уборку. Для уборки хватит воды с мылом.

Линолеум может ломаться при неправильной транспортировке и при попытке развернуть покрытие сразу после того, как вы занесли его с мороза в теплую комнату. Линолеум нужно распаковывать при температуре не ниже + 15 ° С Если на улице меньше 10 ° С, то распаковывать и разворачивать рулон можно только через сутки, а если ниже 0 ° С - не менее, чем через двое суток после транспортировки в теплом помещении.

Существует натуральный линолеум, который производят исключительно из древесины и пробковой муки, льняного масла, сосновой смолы, известнякового порошка и джутовой основе. Однако такое покрытие уже давно не пользуется спросом из-за хрупкости, жесткости и высокую цену.

Для рационального распределения помещения, его следует разделить на зоны. В каждой комнате нужны удобные полочки, которые выполняю разные функции.

Они для спальной комнаты имеют множество видов могут быть настенными. Располагаться над кроватью, практически занимать место в углу, иметь вид шкафа, дополняться зеркалом или быть встроенными в стену. При этом отличаются между собой по виду и форме, что позволяет подобрать идеальный вариант для любой стилистики оформления.

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Дата
19
декабря

Линолеум начали делать с пропитанной в масле мешковины

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