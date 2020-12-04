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понедельник, 07 декабря 2020 11:16

Кухня по-американски: назвали 7 обязательных элементов интерьера
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Фото: vashakuhnya.com

Интерьеры американских интерьеров всегда отличали от других большей практичности и меньше претенциозный. Нейтральная цветовая гамма и открытая планировка - обязательные составляющие этого стиля.

Характерная особенность американской кухни - объединение ее со столовой, гостиной и часто прихожей или коридора. С одной стороны, этот прием увеличивает пространство, но и мешает гостям проникновения запахов из кухни. Поэтому часто в гостиной текстиль начинает пахнуть едой.

У них есть 7 базовых элементов:

1. Централизованное планирование

Вся мебель и техника в типичной американской кухни выстраивается по периметру помещения Г, П или С-образно, а в центре располагается остров. Такая группировка предметов удобна тем, что позволяет максимально разгрузить пространство для свободного перемещения и скомпоновать мойку, холодильник и плиту по принципу "рабочего треугольника".

2. Большой остров

Невозможно представит дизайн американской кухни без массивным острова в центре. Это многофункциональный рабочий стол, оснащены множеством полок для хранения, а также плитой, мойкой, виновным шкафом и / или барной стойкой. Остров должен повторять форму помещения или рабочего пространства. Проходы вокруг острова должны составлять не менее 90 см, в идеале - 120 см, но не более. Если ваша кухня имеет площадь 18-21 кв. м, то выберите маленький островок размером не болей 90 × 120 см.

3. Раковина у окна

Естественный свет хорошо освещает зону мойки и приятно для глаз. К сожалению, в городской квартире, перенос мойки возможен не всегда, так как значительное удлинение коммуникаций крайне нежелательно.

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4. Деревянная мебель

Дерево - это самый популярный материал на американской кухни. Здесь часто делают кухонный гарнитур с деревянными фасадами, столы и стулья, сервант, деревянные балки. Деревянный пол тоже неотъемлемая часть американского стиля в интерьере.

5. Фасады с филенками

Кухня в стиле американской классики всегда филенчатые фасады, но не очень нарядные, а лаконичные. Глянцевые сплошные фасады характерные только для кухонь в стиле американского ретро-кафе.

6. Многие полок для хранения

Любая американская кухня имеет множество всевозможных шкафов и полок, а гарнитур в ней выстраивается до самого потолка. Американцы используют отдельные шкафы для хранения тарелок и чашек, разнообразной утвари, праздничного сервиза, текстиля, кулинарных книг и мелкой бытовой техники. Открытые полки "облегчают" интерьер, но затрудняют уборку - пыль на них накапливается очень быстро

7. Добротные столешницы

Для покрытия рабочей зоны используется единая монолитная столешница. Она может быть выполнена из натурального или искусственного камня, из натурального дерева и даже бетона. А вот МДФ или ЛДСП, популярные в нашей стране и Европе, в Америке не очень жалуют.

В Европе все больше популяризируется небольшое жилье. Люди в борьбе за экологичность и, в знак протеста против потребительского образа жизни, съезжают с больших домов в городские квартирки. Так экономят природные ресурсы и деньги. Украинцы тоже поддерживают этот тренд, но скорее из-за более скромные заработки.

kitchendecorium.ru
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