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суббота, 26 декабря 2020 02:28

Кровать-подиум оптимизирует пространство спальни
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Фото: houseofdream.com.ua

Кровать-подиум подойдет к любому интерьеру. Он может быть вообще полифункциональным и сочетать в себе одновременно кровать, книжные полки и прикроватный столик.

В минималистской спальни красиво смотрится на низком подиуме, а в кантри - из грубо обработанного дерева. В них для удобства делают вместительные выдвижные ящики. В этих неприметных для стороннего глаза хранилищах можно разместить не только постельное белье, но и многие другие вещи, которым в комнате не нашлось места.

Если вы задумались о установке кровати-подиума в комнате, прикиньте объективно площадь комнаты и подумайте: готовы ли вы сократить ее вдвое. При невысоких потолках максимальная высота подиума должна составлять 20 см, иначе он "съест" вашу комнату по вертикали.

В отдельной просторной спальне кровать-подиум станет изюминкой и выглядит стильно, красиво и по-королевски роскошным. Атмосфера комнаты с такой кроватью пропитана лоском, шиком и оригинальностью. Особенно хороши кровати с подсветкой - в темное время суток они выглядят так, будто парят в воздухе.

Полки для книг в торцевой части подкроватный подиума - не только практическое, но и довольно стильное решение для интерьера.

Подиум может быть вообще полифункциональным и сочетать в себе одновременно кровать, книжные полки и прикроватный столик. Вариантов совмещение функций подиума множество - достаточно лишь определиться с тем, что вам больше нужно.

Так, например, кровать-подиум для детской комнаты - это настоящая находка, позволяющая сэкономить место и разместить все необходимое на относительно небольшой площади. Правда и кроватью-подиумом эту конструкцию не совсем можно назвать, ведь, вопреки классическим представлениям, место для сна расположен в самом подиуме, а поверх него. Можно сказать, что он выступает как тайник, в который кровать задвигается в дневное время, что позволяет освободить пространство для игр.

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Подиум-кровать может изменить геометрию пространства, если оно вас не совсем устраивает. Например, установив такую ​​кровать в конце узкой длинной комнаты, вы сможете визуально уменьшить ее длину и визуально "раздвинуть" стены.

Неправильно подобранные шторы могут испортить даже самый дорогой интерьер. Тогда гостиная потеряет весь шик. При выборе штор следует учитывать не только общий стиль, но и актуальные тенденции следующего сезона.

В 2021 году рекомендуем обратить внимание на сдержанные, лаконичные варианты в нейтральных оттенках.

houseofdream.com.ua
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