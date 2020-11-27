Кресло в современном дизайне: как подчеркнуть индивидуальность

Фото: remontbp.com

В дизайне современных квартир и домов возникает проблема с выбором кресел. При выборе стоит учесть необходимо массу нюансов. Для начала, определиться с назначением предмета мебели.

1. Для какой комнаты приобретается кресло (гостиная, спальня, детская, столовая или вспомогательное помещение). От места дислокации будет зависеть не только модель, но и ткань обивки, цветовое решение, функционал меблировки;

2. Кресло будет использоваться как место для кратковременного отдыха или работы - кабинет, мастерская или рабочее место в любом помещении квартиры. От этого будет зависеть высота спинки, наличие подлокотников, возможность регулировки различных частей изделия;

3. Имеет ли кресло выполнять функции спального места, то есть иметь раскладной механизм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как подобрать освещение в коридор: 10 оригинальных вариантов

4. Кресло-кровать сочетает в себе функционал места для сидения и расслабления, а также спального места (удобно для помещений скромной площади с необходимостью создания дополнительного места для сна гостей.

5. Реклайнеры - это модели кресел с откидной спинкой. Этот тип меблировки можно отнести к классу повышенной комфортности.

Современный домашний офис часто не требует отдельного помещения и массивной мебели. Гаджеты помещаются на небольших столах. Но даже самая скромная по размерам рабочая зона нуждается в достойном оформлении.