Комната мальчика: как разделить игровую зону и для сна

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Интерьер комнаты для мальчика должно вдохновлять на творчество, развитие и интересное времяпрепровождение. Это место, где малыш формируется как личность, поэтому очень важно продумать дизайн этого помещения к деталям и учесть все потребности ребенка.

Рекомендуемые темы для оформления комнаты - динозавры, машинки, роботы, супер-герои, космос, море. Однако все дети разные и нужно это учитывать. Если сложно определить увлечения ребенка сейчас, а сделать комнату нейтральным и подождать пока такие интересы появятся.

Среди цветов в комнатах для мальчиков чаще всего встречаются голубой, синий, зеленый, коричневый, серый. Однако это не означает, что для мальчика нужно выбрать один цвет. Все же один активный цвет быстро надоедает и очень ограничивает возможности комнаты. Поэтому для детской лучше делать нейтральный фон, добавить 2 вспомогательных и один акцентный. Для акцентов можно выбрать яркий желтый, красный или салатовый.

Нейтральный фон - не только для удачного сочетания цветов, но и для легких изменений наполнения комнаты в будущем. Если же такой фон кажется скучным - выберите одну акцентную стену и поклеить там яркие обои, разрисуйте ее или разместите постеры и меняйте ее при необходимости.

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Мебель лучше также выбирать нейтральные. Кажется, что кровать машина или шкаф в виде ракетной установки - это классная идея для ребенка, но на практике такая мебель отнимают много внимания на себя. Лучше выбирать спокойные варианты, которые также могут быть достаточно интересными, например деревянные в виде домиков.

Мальчики отличаются активностью, поэтому лучше отдавать им просторную комнату, где они смогут тратить всю лишнюю энергию. Для этого в комнате можно установить специальные спортивные уголки и сделать домик "на дереве", где мальчик сможет вдоволь полазить.

Также в дизайне комнаты особое место играет гардеробная. Ее можно сделать в квартире небольших размеров. Минимальная площадь 1,5 кв. м. Для этого может подойти кладовая, часть спальни или другой комнаты, "тупик" в квартире или ниша в планировании. В зависимости от площади и, гардеробная может быть линейной, угловой, Г-образной или П-образной и двусторонней.