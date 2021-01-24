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понедельник, 25 января 2021 10:39

Комната мальчика: как разделить игровую зону и для сна
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Как уютно оформить комнату для мальчика
Фото: zelenasadyba.com.ua
Как уютно оформить комнату для мальчика
Как уютно оформить комнату для мальчика
Как уютно оформить комнату для мальчика
Как уютно оформить комнату для мальчика

Интерьер комнаты для мальчика должно вдохновлять на творчество, развитие и интересное времяпрепровождение. Это место, где малыш формируется как личность, поэтому очень важно продумать дизайн этого помещения к деталям и учесть все потребности ребенка.

Рекомендуемые темы для оформления комнаты - динозавры, машинки, роботы, супер-герои, космос, море. Однако все дети разные и нужно это учитывать. Если сложно определить увлечения ребенка сейчас, а сделать комнату нейтральным и подождать пока такие интересы появятся.

Среди цветов в комнатах для мальчиков чаще всего встречаются голубой, синий, зеленый, коричневый, серый. Однако это не означает, что для мальчика нужно выбрать один цвет. Все же один активный цвет быстро надоедает и очень ограничивает возможности комнаты. Поэтому для детской лучше делать нейтральный фон, добавить 2 вспомогательных и один акцентный. Для акцентов можно выбрать яркий желтый, красный или салатовый.

Нейтральный фон - не только для удачного сочетания цветов, но и для легких изменений наполнения комнаты в будущем. Если же такой фон кажется скучным - выберите одну акцентную стену и поклеить там яркие обои, разрисуйте ее или разместите постеры и меняйте ее при необходимости.

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Мебель лучше также выбирать нейтральные. Кажется, что кровать машина или шкаф в виде ракетной установки - это классная идея для ребенка, но на практике такая мебель отнимают много внимания на себя. Лучше выбирать спокойные варианты, которые также могут быть достаточно интересными, например деревянные в виде домиков.

Мальчики отличаются активностью, поэтому лучше отдавать им просторную комнату, где они смогут тратить всю лишнюю энергию. Для этого в комнате можно установить специальные спортивные уголки и сделать домик "на дереве", где мальчик сможет вдоволь полазить.

Также в дизайне комнаты особое место играет гардеробная. Ее можно сделать в квартире небольших размеров. Минимальная площадь 1,5 кв. м. Для этого может подойти кладовая, часть спальни или другой комнаты, "тупик" в квартире или ниша в планировании.

В зависимости от площади и, гардеробная может быть линейной, угловой, Г-образной или П-образной и двусторонней.

zelenasadyba.com.ua
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