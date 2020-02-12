Как выбрать душевую систему от vannaja.kiev.ua: основные принципы и советы

Один из главных критериев выбора душевой системы – это материал её изготовления

Ремонт в ванной комнате – отличное время, чтобы задуматься о смене или модернизации сантехники. Главное здесь определиться с нужным функционалом и продумать принцип расположения сантехнических приборов. В этом случае пользование ими будет удобным.

Душевая система – это то, что понадобится вам вне зависимости от того, планируете ли вы устанавливать душевую кабину или ванную. Как выбрать лучшую душевую систему? Предлагаем перечень самых важных критериев, которые помогут определиться в этом непростом деле.

Особенности устройства душевых систем

Как правило, любая душевая система состоит из таких конструктивных элементов:

• верхний душ – довольно крупная лейка, которая монтируется к потолку или специальному душевому шлангу, крепящемуся на стене;

• ручной душ – классический вариант небольшой лейки со съёмным шлангом, удобный тем, что позволяет самостоятельно менять положение и направление потока воды;

• смеситель – вентиль или рычаг, регулирующий напор и температуру воды.

На что обратить внимание при выборе душевой системы?

Один из главных критериев выбора душевой системы – это материал её изготовления. В интернет-магазине vannaja.kiev.ua вы можете найти следующие варианты:

• пластиковые душевые системы – самый недорогой, но и самый недолговечный вариант, предоставляющий большой простор для воплощения различных дизайнерских идей;

• стальные с антикоррозийным покрытием – прочный, долговечный и очень надёжный вариант по приемлемой цене, соответствующей качеству;

• из нержавеющей стали и латуни – наиболее дорогостоящие варианты материалов для душевых систем, способные прослужить до 15 лет, имеют лишь один существенный недостаток – большой вес.

Шланги как правило изготавливают литой резины или гибкой пластиковой трубки, покрытой слоем металла. Их часто делают многослойными, чтобы минимизировать вероятность заломов, и съёмными, чтобы не приходилось вместе с лейками менять и сами душевые панели.

Дополнительные возможности душевых систем

Большинство современных моделей, представленных в сантехнических магазинах, предоставляют пользователю ряд дополнительных функций, которые делают использование проще и приятнее. Среди них особенно популярны отображение температуры воды на цифровом дисплее, подсветка для верхнего душа, несколько режимов подачи воды в ручной лейке, функция экономного расхода воды и т. д. Дополнительные функции влияют на стоимость, однако и удобства становится больше.

Надеемся, что эти советы помогут вам определиться с тем, какая душевая система будет идеальной именно для вас. В любом случае, в первую очередь основывайте выбор на своих ожиданиях, функционале и финансовых возможностях.