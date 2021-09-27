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вторник, 28 сентября 2021 02:28

Как стильно присоединить лоджию к комнате: лучшие варианты зонирования
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Дизайн кухни 2021: как соединить лоджию с другими комнатами
Фото: remontbp.com
Дизайн кухни 2021: как соединить лоджию с другими комнатами
Дизайн кухни 2021: как соединить лоджию с другими комнатами
Дизайн кухни 2021: как соединить лоджию с другими комнатами
Дизайн кухни 2021: как соединить лоджию с другими комнатами

Сейчас очень модно объединять лоджию с кухней или гостиной. Это решение добавляет освещенности в комнату и увеличивает ее.

Прежде чем приступать к сочетанию жилых комнат с лоджией, важно продумать сам проект. Сочетание лоджии с комнатой необходимо согласовать со специальными проектными организациями, и только после их разрешения можно начинать перепланировку. При составлении плана перепланировки обсуждается очень важный момент - полный или частичный демонтаж балконного проема.

Самым оптимальным считается частичный износ. При таком сочетании вы увеличите пространство комнаты, получите массу возможностей для зонирования. Иногда отверстие лоджии видоизменяют, придают форму арки.

В совмещенных комнатах, тем больше в кухне, необходимо обратить внимание на освещение. Обязательно установите светильник над обеденной зоной. С помощью светодиодных лент можно разграничить пространство между кухней и лоджией. На лоджии можно расположить холодильник или часть кухонного гарнитура. Отличным дизайнерским решением стал подоконник между лоджией и кухней, его можно переделать в модную барную стойку.

Если Вы решили сделать полное сочетание лоджии с гостиной, интерьер в таких комнатах должен быть выдержан в едином стиле. Очень красиво при сочетании выглядят панорамные окна. В некоторых случаях хозяева предпочитают подчеркнуть межкомнатный отверстие. Это можно сделать с помощью легких занавесок, перегородки или оформить двухуровневый пол перед входом на лоджию.

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Демонтировав балконный проем, Вы увеличите пространство комнаты, приобретете дополнительное естественное освещение. В зависимости от возраста ребенка на лоджии можно сделать игровую комнату или рабочую зону. На совмещенной лоджии можно установить шкафы и использовать дополнительное место как гардеробную.

Люди привыкли списывать малые балконы из категории полезных помещений. Проще вынести сюда из квартиры ящики с овощами, велосипед, детские санки и все, что мешает, закрыть двери и забыть за это.

На самом деле, даже на тесной балконе можно сделать комфортного места для уединения.

remontbp.com
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