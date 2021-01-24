Как совместить кухню с балконом: показали стильные идеи дизайна

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Современные застройщики часто экспериментируют с расположением комнат в квартирах. Поэтому вынесено кухня на балкон не является редкостью. Ведь в большинстве случаев там делают склад для хранения вещей.

Оба помещения оформляются в одном стиле и отделяются друг от друга с помощью окна и двери. Или между кухней и балконом обустраивается перегородка из комода, "острова" или барной стойки.

Среди наиболее ярко выраженных преимуществ по объединению кухни и балкона это увеличение квадратуры жилплощади. Такое решение предоставляет прекрасную возможность организовать дополнительную функциональную зону.

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Так не только увеличится тепло и звукоизоляция кухни, но и заметно улучшится дневное освещение, ведь солнечный свет получит гораздо больший доступ во все уголки комнаты.

Начальная стадия процедуры объединения комнат начинается с утепления первого помещения и дальнейшего частичного или полного демонтажа стены, окон и дверей, которые служили раньше границей между двумя пространствами. Далее можно приступать к облицовке стен, укладка напольного покрытия и другим ремонтным работам.

При создании стильного интерьера такой кухни важно учитывать множество факторов: расположение дверных и оконных проемов, наличие ниш или встроенных амбаров, размещения сантехники и сопутствующих коммуникаций.

Далее следует тщательно продумать конфигурацию гарнитура и его местоположение в соответствии с предполагаемыми движений в рабочей зоне от мойки, плиты, холодильника. Также нужно знать из чего будет состоять зона отдыха.

Первое помещение, встречает гостей при входе в дом или квартиру - это прихожая. Следует не только тщательно продумать стилистику оформления, но и на практичности. По уровню посещаемости, прихожая можно сравнить с кухней или гигиеническими комнатами, так и стоят высокие требования к выбору материалов. Оптимальным вариантом является покрытие с гарантией сроком службы от 5 до 7 лет. Важно, чтобы вид обработки легко подвергался реставрации.