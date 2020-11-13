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понедельник, 16 ноября 2020 11:05

Как сохранить тепло в доме: показали уникальные окна

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Автор: standartvikna.com.ua
  Тепло лучше всего сохраняют окна с серебряным напылением
Тепло лучше всего сохраняют окна с серебряным напылением

Стоимость отопления растет, а тепло все равно е сохраняется. Его самые большие потери происходят через окна. А значит, наиболее эффективным вариантом сохранить теплый воздух станет установка энергосберегающих металлопластиковых окон. Таковы стекла с серебряным напылением на стекле.

Энергосберегающий стеклопакет внешне не отличается от обычного. Как и уход за ним.

Ставят его в тот же профиль. Серебро напыленно изнутри толщиной один микрон. Слой невидимый, но проводит тепло только в одном направлении. С солнечными лучами оно входит в дом, но не получается.

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Как обойти подделки:

Наличие напыления проверяют зажигалкой. Зажигают у стекла. Однокамерный пакет с двумя стеклами дает четыре отражения.

В обычном все они будут одного цвета. Если с напылением, то одно отражение будет иначе. Например, три изображения желтые, четвертое - розовое.

Осеннее настроение возникает не только от солнечной погоды за окном. Чтобы избавиться депрессивных настроений, стоит украсить дома со вкусом.

Для создания уютного настроения подойдут более положительные образы, тем более в осеннем декоре их хватает. Незаменимые фавориты - эффектные тыквы, букеты из сухоцветов и различные композиции из ярких листьев.

Автор: Екатерина Романчук
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