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среда, 19 июня 2019 11:54

Как превратить обычную ванную комнату в SPA: советы с примерами
20

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Ванная в стиле SPA — идеальное место для релакса.
Фото: pinterest.com
Ванная в стиле SPA — идеальное место для релакса.
Ванная в стиле SPA — идеальное место для релакса.
Ванная в стиле SPA — идеальное место для релакса.
Ванная в стиле SPA — идеальное место для релакса.

Стилизованная под SPA ванна – это место, где можно расслабиться и успокоить нервы, привести в порядок мысли и восстановить силы.

Что поможет создать дома соответствующую атмосферу, порекомендовал buyerselect.

1. Сделать господствующими успокаивающие природные тона. Идеально подойдут белый, бежевый, мягкие оттенки серого, различные варианты коричневого.

2. Позаботиться, чтобы в интерьере присутствовали природные элементы. Речь идет о древесине, камне и воде.

3. Сделать многослойное освещение: верхнее, рабочее и точечное. Установить диммеры: они позволят при необходимости приглушать яркость света и тем самым создавать более романтическую и расслабляющую атмосферу.

4. Очистить пространство от лишних вещей. Чем просторнее комната и проще ее оформление, тем лучше. Полотенца, моющие средства, парфюмерия, косметика – все должно находиться на своем месте. Можно разложить их по шкафчикам, поместить на серебряные или стеклянные подносы и выставить на столешнице. Полотенца можно положить в плетеные корзины или на открытые полки, косметику – сложить в органайзеры.

5. Добавить живых растений. Можно поставить горшки с цветами на пол или подоконник. Если места не много, подвесить их к потолку. Живые растения помогут разбавить цветовую палитру комнаты, добавят в интерьер индивидуальности. Лучше всего подойдут алоэ, бамбук, бегония, орхидея, драцена, "женское счастье", плющ, диффенбахия, филодендрон – все они хорошо будут чувствовать себя в условиях повышенной влажности, имеющихся в ванной. Как вариант, можно поставить в вазу букет цветов.

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6. Положить возле ванной деревянный коврик. Лучше всего – из кедра или тикового дерева: эти материалы устойчивы к влаге.

7. Распространить по комнате успокаивающие ароматы. Подойдет мята, эвкалипт, лаванда, жасмин, иланг-иланг, чайное дерево, лепестки роз или ваниль.

8. Приобрести скрабы для тела, соли и пенку для ванны и подобное – все, чем можно себя побаловать. Выставить их на открытые полки или хранить в красивых стеклянных банках на столешницах.

9. Поставить стул или небольшое кресло. Это придаст комнате уюта. Кроме того, будет где присесть, чтобы после приема ванной или душа смазать тело кремом.

10. Обзавестись столиком для ванной. На него можно будет поставить бокал вина, чашку успокаивающего чая или книгу. Удобно также класть на такой столик банные принадлежности и моющие средства.

Похожими на SPA-комнату являются ванные в средиземноморском стиле. Это направление сочетает в себе испанские, греческие и итальянские традиции. Имеет вкрапления рустикальных мотивов. В частности, требует использования натуральных материалов и оттенков, которые встречаются в природе.

buyerselect.com
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