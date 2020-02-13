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пятница, 14 февраля 2020 12:05

Как по-современному оформить спальню: показали идеи для вдохновения
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Главная задача в разработке современного интерьера — создать функциональное пространство с не перегруженным лишними элементами дизайном.
Фото: home-designing.com
Главная задача в разработке современного интерьера — создать функциональное пространство с не перегруженным лишними элементами дизайном.
Главная задача в разработке современного интерьера — создать функциональное пространство с не перегруженным лишними элементами дизайном.
Главная задача в разработке современного интерьера — создать функциональное пространство с не перегруженным лишними элементами дизайном.
Главная задача в разработке современного интерьера — создать функциональное пространство с не перегруженным лишними элементами дизайном.

Четкие линии, гладкие и ровные поверхности, простая и функциональная мебель, минимум декора — все это является определяющими чертами современного интерьера. В выборе цветов преимущество на стороне нейтральных и теплых землистых оттенков. Целесообразно и наличие в цветовой схеме насыщенных тонов, в частности создание за их счет акцентов.

Актуально на сегодняшний день вводить в интерьер природные мотивы, элементы индустриального и рустикального стилей. Варианты современного оформления для спальни показал home-designing.

В подборке представлены идеи на любой вкус — от строгого минимализма до уютного рустикального стиля, от легкого и комфортного скандинавского до брутального индустриального.

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Украшением любого интерьера станут модные нынче вязаные пуфы. Благодаря им удастся сбалансировать дизайн, сделать его более динамичным, придать интерьеру уютности и создать "теплую", по-настоящему домашнюю атмосферу.

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