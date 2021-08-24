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среда, 29 сентября 2021 02:28

Как не осрамиться после ремонта: куда лучше вписать телевизор
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Расстояние до телевизора к дивану должен составлять не менее 1,5 метра
Фото: homediz.info
Расстояние до телевизора к дивану должен составлять не менее 1,5 метра
Расстояние до телевизора к дивану должен составлять не менее 1,5 метра
Расстояние до телевизора к дивану должен составлять не менее 1,5 метра
Расстояние до телевизора к дивану должен составлять не менее 1,5 метра

При оформлении интерьера телевизор может стать центральным элементом или незаметным. Все зависит не столько от его расстановка, а от сочетания с другими элементами дизайна. Это касается как спален, так и гостиных или кухонь.

Об этом рассказала дизайнер Виктория Файнблат в Инстаграм.

"Важно, чтобы телевизор не выбивался из интерьера, а наоборот стал его частью. Наиболее удачный вариант - установить на стене в нише на кронштейны. Не забывайте, что расстояние до экрана должно составлять не менее полутора метров", - пояснила Виктория Файнблат, дизайнер интерьера.

Где разместить телевизор

Гостиная

Телевизор можно на тумбе у стены или в нише шкафа. Расстояние до экрана должно составлять не менее 1,5 м, а от пола - от метра. Плазма должна располагаться на уровне глаз.

Не нужно ставить телевизор экраном к окну, потому что солнечный свет будет создавать блики.

Спальня

Идеальный вариант, по словам дизайнера интерьера - телевизор, расположен высоко напротив кровати. Это позволит телу находиться в расслабленном состоянии и не напрягаться во время просмотра.

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На стене из гипсокартона нельзя вешать ничего тяжелее 30 килограммов.

Кухня

Главное - подобрать для него безопасное место от плиты и мойки. Иначе жир и вода могут вывести его из строя. Также нельзя его ставить на холодильник. Вибрации плохо сказываются на приборе.

Хотите быть в тренде с дизайном квартиры - делайте акцентную стену. Она может отличаться цветом, фактурой, рисунком, материалом и другим. Интерьер получается эффектным, но при этом не слишком активным.

В спальной комнате это может быть стена за изголовьем кровати или, наоборот, противоположная стена, в гостиной - стена за диваном или напротив, за телевизором.

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