Как легко расширить комнату: 10 правил от дизайнеров интерьера

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Чтобы вы не забыли о какой деталь и сэкономили деньги на ненужных мебели, дизайнеры интерьеров составили чек-лист. Он поможет правильно обустроить небольшие помещения.

1. Растения не только улучшают микроклимат, но и помогают зонировать открытое пространство. Большие вазоны способны стать живой стеной между кухней и столовой, или спальней и гардеробной, а небольшие растения в вазах станут роскошным дополнением к журнальному столику или подоконник.

2. Вешалка для верхней одежды у входа является указателем, где начинается и завершается входная зона.

3. Чтобы расширить холл, достаточно установить зеркало в полный рост. Чтобы оно не отражало беспорядок, дополните его тумбой для хранения обуви.

4. Установить в шкафу специальные ящики для хранения полотенец и постельного белья. Они требуют особой упорядоченности. Чтобы отделить их от одежды, приобретите плетеные корзины.

5. В небольшой квартире недопустимо устанавливать кресла. Зато - выберите удобные кухонные стулья, на длинных, тонких ножках.

6. Мобильные мебель и минимум цветов. Столовая и гостиная не могут быть обставлены массивными и яркими мебелью, поэтому используйте мобильные предметы и минимум цветов.

7. Телевизор имеет быть не в гостиной, а в спальной зоне. Так вы избежите необходимости располагать вся мебель гостиной в направлении экрана и сэкономите на этом более полезной площади.

8. При оформлении небольшой ванны, старайтесь разместить навесные полки у двери. Ниже выделите место под корзину для белья и стиральную машинку.

Добавить функциональные держатели для туалетной бумаги над унитазом и тумбу под умывальником для хранения резервной бытовой химии.

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9. Не переполняют спальню мебелью. Чем она свободнее, тем лучше. Кровать, гардероб, небольшое кресло и комод - 4 вещи, которые необходимы в этой комнате.

10. Подобрать светлые жалюзи, чтобы они отражали свет и визуально расширяли пространство квартиры.

А вот шторы и тюль - не лучшее решение. То же самое касается коврика и подушек. Обустраивая небольшое помещение выберите что-то одно, чтобы ваша квартира не стала давить на вас разнообразием принтов и фактур.

Современные ванные комнаты имеют четыре квадратных метра площади. Но и в них можно реализовать свои ремонтно-дизайнерские идеи. Перед тем, как начать перепланировку, нужно учесть расположение водопроводных и канализационных труб, вентиляционных каналов. Экономят место подвесной раковина и стиральная машина с вертикальной загрузкой белья.