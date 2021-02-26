 
Ексклюзивы
1/5
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 468
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 585
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Просмотров: 1710
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 405
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1521
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2853
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 882
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 2943
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 576
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1503
Фото
Все фото
11
11
10
13
8
Как гармонично вписать белую плитку в интерьер
Как гармонично вписать белую плитку в интерьер
Стильно или ярко: идеи для фартука на кухню
Стильно или ярко: идеи для фартука на кухню
Показали, на что можно переделать детскую колыбель
Показали, на что можно переделать детскую колыбель
Как не ошибиться с дизайном балкона: современные виды штор
Как не ошибиться с дизайном балкона: современные виды штор
Роскошь среди снега: родные места поражает
Роскошь среди снега: родные места поражает
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 585
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1521
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2853
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 882
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 333
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2021
Просмотров: 459
Конкуренти
Мою тальнівську хату доглядають двоє — сусід Володя й чоловік жінчиної сестри Микола. Я підтримую між ними приховану конкуренцію. ...
пятница, 26 февраля 2021 14:13

Как гармонично вписать белую плитку в интерьер
11

  Комментировать

Белая плитка в интерьере: оригинальные варианты дизайна
Фото: zelenasadyba.com.ua
Белая плитка в интерьере: оригинальные варианты дизайна
Белая плитка в интерьере: оригинальные варианты дизайна
Белая плитка в интерьере: оригинальные варианты дизайна
Белая плитка в интерьере: оригинальные варианты дизайна

В небольших комнатах плитка белого цвета сэкономит драгоценные сантиметры. Для визуального расширения пространства подойдет керамогранит как с матовой, так и с глянцевой поверхностью.

Белая плитка - универсальный фон, который позволяет изменять дизайн комнаты только с помощью изменения декора. Она уместна в любом интерьерном стиле. Светлое оформление под кирпичик любит и прованс, и английская классика, и шебби шик. Такой цвет всегда можно встретить в скандинавском, средиземноморском стиле, а также в минималистичный и этно интерьерах.

Темная плитка, хотя и имеет эффектный вид, сложная в обслуживании. Пленка от моющих средств и водные разводы имеют белую окраску, поэтому на светлой плитке не столь заметны.

Черно-белый контраст всегда выглядит эффектно. Следует только помнить о цветовой баланс, где основному цвету лучше оставлять 80 процентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тренд 2021: 5 условий стильной ванной комнаты

Не вся белая плитка универсальная - есть варианты с декором из цветов, узоров и различных вставок. Это плитка, которая быстро потеряет свою актуальность, поэтому ее лучше избегать.

Минималистичная белая плитка никогда не теряет актуальности, поэтому интерьер не станет старомодным. Вы всегда можете оставить плитку, как основу, и менять только часть отделки. Каждый раз интерьер будет выглядеть по-другому.

Фартук на кухню выполняет не только эстетическую функцию, но и практическую. Это покрытие стены возле мойки и плиты, которое находится между столешницей и верхними шкафчиками. Именно в этой зоне обычно скапливается больше загрязнений от приготовления пищи.

Именно фартук защищает поверхность стены у плиты от скопления жира, влаги и брызг. Даже хорошая вытяжка не спасает эту зону от частых загрязнений.

zelenasadyba.com.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как гармонично вписать белую плитку в интерьер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
февраля

Начали судить писателя

Банк, где держала деньги королева, стал банкротом

Украинцы начали борьбу за Крым - 7 лет оккупации полуострова

Продемонстрировали устройство, которое обнаруживает самолеты на большом расстоянии

Создали первую в мире стеклодувную машину

Расстреляли организатора уничтожения украинцев

Европарламент назвал депортацию чеченцев и ингушей геноцидом

Исламские фанатики впервые попытались взорвать "Всемирный торговый центр"

Виновникам аварии с шестью погибшими дали по 10 лет

Самое читаемое
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
26
 Просмотров: 19557
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
5
 Просмотров: 13662
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса Просмотров: 11727
В Москве от голода умерла писательница из Украины
В Москве от голода умерла писательница из Украины Просмотров: 10441
&quot;Сейчас нет смысла ехать в Германию&quot;
"Сейчас нет смысла ехать в Германию" Просмотров: 6102
Дом
ТОП 5 неисправностей стиральных машин требующих ремонта
ТОП 5 неисправностей стиральных машин требующих ремонта
5
 Просмотров: 9
Стильно или ярко: идеи для фартука на кухню
Стильно или ярко: идеи для фартука на кухню
11
 Просмотров: 675
Показали, на что можно переделать детскую колыбель
Показали, на что можно переделать детскую колыбель
10
 Просмотров: 540
Как не ошибиться с дизайном балкона: современные виды штор
Как не ошибиться с дизайном балкона: современные виды штор
13
 Просмотров: 1566
Роскошь среди снега: родные места поражает
Роскошь среди снега: родные места поражает
8
 Просмотров: 2484
Больше всего комментируют
8
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
3
Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"
2
В Украине создадут собственный "Лас-Вегас" - курортный сезон продлится целый год
1
Чиновник сходил на акцию за Стерненка - потом уволился из ОП
1
Основатель "Буковеля" обскакивает "слугу" Вирастюка - опрос
Голосов: 490
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть