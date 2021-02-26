Как гармонично вписать белую плитку в интерьер

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В небольших комнатах плитка белого цвета сэкономит драгоценные сантиметры. Для визуального расширения пространства подойдет керамогранит как с матовой, так и с глянцевой поверхностью.

Белая плитка - универсальный фон, который позволяет изменять дизайн комнаты только с помощью изменения декора. Она уместна в любом интерьерном стиле. Светлое оформление под кирпичик любит и прованс, и английская классика, и шебби шик. Такой цвет всегда можно встретить в скандинавском, средиземноморском стиле, а также в минималистичный и этно интерьерах.

Темная плитка, хотя и имеет эффектный вид, сложная в обслуживании. Пленка от моющих средств и водные разводы имеют белую окраску, поэтому на светлой плитке не столь заметны.

Черно-белый контраст всегда выглядит эффектно. Следует только помнить о цветовой баланс, где основному цвету лучше оставлять 80 процентов.

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Не вся белая плитка универсальная - есть варианты с декором из цветов, узоров и различных вставок. Это плитка, которая быстро потеряет свою актуальность, поэтому ее лучше избегать.

Минималистичная белая плитка никогда не теряет актуальности, поэтому интерьер не станет старомодным. Вы всегда можете оставить плитку, как основу, и менять только часть отделки. Каждый раз интерьер будет выглядеть по-другому.

Фартук на кухню выполняет не только эстетическую функцию, но и практическую. Это покрытие стены возле мойки и плиты, которое находится между столешницей и верхними шкафчиками. Именно в этой зоне обычно скапливается больше загрязнений от приготовления пищи. Именно фартук защищает поверхность стены у плиты от скопления жира, влаги и брызг. Даже хорошая вытяжка не спасает эту зону от частых загрязнений.