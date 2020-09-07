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понедельник, 07 сентября 2020 16:26

Изысканная спальня, которой позавидует каждый: особенности дизайна
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Интерьер спальни в стиле арт-деко: модные детали
Фото: remontbp.com
Интерьер спальни в стиле арт-деко: модные детали
Интерьер спальни в стиле арт-деко: модные детали
Интерьер спальни в стиле арт-деко: модные детали
Интерьер спальни в стиле арт-деко: модные детали

Спальня в стиле арт-деко выглядит роскошной и атмосферной. В ней обязательными элементами являются яркие люстры, мерцающие блестки и зеркало в золоченой раме.

Типичным украшением спальни также тонкие стеклянные вазы и подсвечники, элегантные подставки для тортов.

Больше всего привлекает в арт-деко элегантная сдержанность, благодаря которой интерьер полон класса и стиля. Такой эффект достигается благодаря умелому сочетанию высококачественных материалов, изысканного дизайна и выразительных цветов.

Геометрия - очень характерная черта стиля арт-деко. Геометрические мотивы появляются на обивке мебели, плитки, стенах, а также в других формах мебели и аксессуаров, например, в треугольных шкафах.

Узоры являются важными элементами в композициях арт-деко. Трудно представить, что такой интерьер будет полностью лишен хотя бы одного элемента с рисунком. Элегантные узоры, цветочные орнаменты и геометрические принты появляются во многих различных вариантах.

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Не менее важными для обустройства спальни в стиле арт-деко является цвета. Аранжировка преобладают в приглушенных тонах с элементами старого золота. Бутылочная зелень, пыльно-красный, темно-синий или черный также могут появиться в арт-деко.

Этот стиль не боится контрастных связей, и именно в таких цветах были изготовлены витражные лампы в стиле арт-деко, характерные для данного направления. Однако избыток красного может стимулировать к действию, а в спальне следует успокаиваться.

Декоративный камень сейчас на пике славы. Дело не только в оригинальном виде, но и устойчивости к повреждениям и грязи. Наиболее популярны модели из натурального камня - мрамора, травертина, гранита или сланца.

Природные камни тяжелее, чем модели из гипса. В результате их не следует использовать на стенах с трещинами.

remontbp.com
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