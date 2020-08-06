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четверг, 06 августа 2020 09:51

Интерьер детской: как разделить пространство мальчика и девочки
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Фото: idei-dekoru.com

Жить в одной комнате разнополыми детям часто становится проблемой. Чтобы все время не мирить детей через бытовые споры, стоит сразу разделить их пространство.

Когда вы делите комнату, оба ребенка должны чувствовать, что они имеют равные права в комнате - место для кровати, шкафчики, игровая площадка.

У детей есть отдельные полочки для своих вещей. Пока мальчик удовлетворяется видом из окна, у девочки собственная пустая стена, которую она может украсить, как ей заблагорассудится.

Для небольших комнат эта задача усложняется. Поэтому можно воплотить стандартный интерьер - двухъярусная или двуспальная кровать, сплошная стенка, идентична постельное белье и, возможно, разноцветный коврик, чтобы разбавить цвет.

Стены должны быть окрашены в нейтральные тона.

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Детей надо приучать к порядку, и лучше всего выделить им отдельные шкафчики или полочки. Так они учатся быть ответственными. Особенно это важно в комнатах разнополых детей, потому как одежда и игрушки у них разные. Отдельные полки, шкафы - отличная идея - меньше ежедневных ссор и каждый несет ответственность за свои вещи.

В небольших спальнях, где учебный стол может занимать значительное место, могут помочь многофункциональную мебель.

Очень часто из-за посещения ванной комнаты и туалета в одно и то же время у детей возникают ссоры. Можно выделить им отдельные шкафчики для туалетных принадлежностей, чтобы они не брали вещи друг друга.

Можно установить большую раковину с отдельными кранами и шкафами, висящие с обеих сторон. Так у каждого ребенка будет своя территория.

Модно выглядеть в цвете бирюзы будет и спальная комната, и ванная, а также кухня или гостиная. Нужно принять во внимание, что бирюзовыми может быть не только элементы мебели, но и стены, и декоративные части интерьера.

Главное преимущество использования этого цвета заключается в том, что он ассоциируется со спокойствием. Поэтому позволяет расслабиться после тяжелого рабочего дня и набраться сил. Универсальность цвета позволяет использовать его при оформлении практически любых интерьеров, независимо от их стиля.

stroypomosh.com.ua
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