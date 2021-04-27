Хранение вещей на кухне: дизайнерские секреты экономии места

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На кухне под рукой должно быть все, что нужно для приготовления пищи. Один из важнейших моментов удобной этой комнаты - правильное хранение. Его необходимо продумать до начала ремонта.

Как это сделать пишет дизайнер интерьера Юлия Логачева в Инстаграм.

"Удобная кухня - половина успеха в быстром приготовлении пищи. Сверхудобен и вместительной кухню делает продуманное хранения", - отметила Логачева.

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Шкафы до потолка. Наверх кладем те предметы и вещи, которыми редко пользуемся.

Мебель со встроенными ящиками и полками. К этому пункту относятся: стол с выдвижными ящиками под столешницей, скамья со встроенными ящиками, барная стойка с полками.

Шкаф над холодильником. Это место можно использовать по максимуму.

Выдвижные ящики и системы. Они удобнее, чем шкафы с распашными дверцами. Кроме того, в них легче организовать хранение.

Квадратные контейнеры для хранения. Этот вариант более вместительный, чем круглые банки и лотки.

Выдвижные столешницы позволяют в нужный момент увеличить рабочую поверхность.

Разделители для вещей и продуктов используются для ящиков.

Выдвижные мусорные ведра, штангу для хранения пульверизаторов, спреев, небольшие этажерки с полками и выдвижными ящиками.

Хранить вещи в горизонтальном положении поверх друг друга, а в вертикальном - один за другим. Такой метод позволит легко достать необходимое, не нарушая порядка.

Кухню можно оформлять как душа пожелает, а не по шаблонам. Примеры собраны в галерее. Кухонные стены покрасили в пастельный желтый цвет, как самый уютно-нейтральный. Это помогло избавиться от ощущения чрезмерной новизны и получить уютный "обжитой" вид.