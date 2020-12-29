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среда, 30 декабря 2020 09:20

Греческий стиль удивит роскошью и одновременно простотой
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Фото: happymodern.ru

Греческий стиль - гармоничный, простой, эстетический и рациональный. Его характерной чертой является величественная простота без помпезности и роскоши, как в римском стиле. Но при этом все элементы выглядят дорого и элегантно.

Особенности таких интерьеров:

1. Для греческого интерьера характерны холодные тона - все оттенки синего с добавлением зеленого, лимонно желтый, белый, коричневый. Основное сочетание цветов - чередуется белый и синий, например, на белой стене - синяя рама окна.

2. Главным в греческом стиле является создание комфортного и практичного жилого пространства. Для этого устраивают колонны с лепниной, которые подпирают потолок. Его самого обрабатывают фактурной штукатуркой, тональность которой гармонирует с цветом стен. Высокие потолки в интерьере греческого стиля подчеркивают величие эпохи, создают ощущение приподнятости

3. Сердце потолка - массивная люстра, свисающая на позолоченных цепях, а по периметру располагают небольшие светильники, которые выгодно подсвечивают и оттеняют красоту потолочного плинтуса.

4. Никаких обоев - они категорически неприемлемы в данном направлении. Для отделки стен используют грубую фактурную штукатурку, которая предоставляет греческом интерьера суровую простоту.

5. Другой вариант - стены покрывают различными узорами, при этом предпочтение отдается орнаментов из ломаных линий или простых геометрических фигур. При однотонной цветовой гамме колористические акценты можно расставить, воспользовавшись окрашенной лепниной. Частый элемент декорирования стен - фрески, живописные панно ручной росписи.

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6. По цвету напольное покрытие должно обязательно совпадать с основной цветовой гаммой. Для этого чаще всего используется кафель терракотовых, теплых тонов.

7. В современном греческом стиле превалирует мебель простых форм. Никакой кожи, шелка или велюра - обивка мебели простая, из натуральных тканей.

Кровать-подиум подойдет к любому интерьеру. Он может сочетать в себе одновременно кровать, книжные полки и прикроватный столик.

В минималистской спальни красиво смотрится на низком подиуме, а в кантри - из грубо обработанного дерева. В них для удобства делают вместительные выдвижные ящики.

happymodern.ru
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30
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