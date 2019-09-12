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четверг, 12 сентября 2019 23:28

Фото до и после ремонта, демонстрирующие поразительные преобразования
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Благодаря гармоничному сочетанию различных текстур, форм и цветов самое неприглядное помещение превращается в уютную комнату, из которой не хочется выходить.
Фото: brightside.me
Благодаря гармоничному сочетанию различных текстур, форм и цветов самое неприглядное помещение превращается в уютную комнату, из которой не хочется выходить.
Благодаря гармоничному сочетанию различных текстур, форм и цветов самое неприглядное помещение превращается в уютную комнату, из которой не хочется выходить.
Благодаря гармоничному сочетанию различных текстур, форм и цветов самое неприглядное помещение превращается в уютную комнату, из которой не хочется выходить.
Благодаря гармоничному сочетанию различных текстур, форм и цветов самое неприглядное помещение превращается в уютную комнату, из которой не хочется выходить.

Чтобы жилье роскошно выглядело, не обязательно вкладывать в ремонт непомерную сумму. Секрет удачного интерьера в гармоничном сочетании разных текстур, форм и цветов. Также важно не перегрузить пространство лишними вещами.

Фотоподборку с комнатами до и после преобразования представило издание BrightSide.

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Построенную в 1400-х годах ферму превратили в роскошное жилье в стиле ар-деко. Чтобы сохранить исторический колорит строения, в отдельных комнатах оставили аутентичное покрытие стен и "голые" деревянные балки.

brightside.me
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