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среда, 09 декабря 2020 11:17

Фисташковый цвет в интерьере: показали удачные сочетания тонов
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Фисташковый цвет сочетается с темными и светлыми мебелью
Фото: happymodern.ru
Фисташковый цвет сочетается с темными и светлыми мебелью
Фисташковый цвет сочетается с темными и светлыми мебелью
Фисташковый цвет сочетается с темными и светлыми мебелью
Фисташковый цвет сочетается с темными и светлыми мебелью

Комнаты с фисташковым цветом выглядят изысканно. Но он изменчив в зависимости от окружения. Может стать практически взрывом цвета и источником положительных эмоций, а может быть нейтральным благородным фоном. Этот удивительный светло-зеленый тон уместен в помещении любого назначения, будь то гостиная, кухня или детская комната.

Фисташковый цвет в интерьере помещения считается универсальным. Он легко сочетается со многими оттенками, не утомляет, оказывает любой комнате особой энергичности и свежести. Его одинаково любят и начинающие дизайнеры, и мастера своего дела.

Использование данного оттенка в оформлении интерьера - не редкость. Он станет идеальным вариантом для недостаточно освещенных естественным светом помещений. Этот тон не потеряет яркости и при искусственном источнике света.

Этот цвет стен удачно сочетается и с темной, и со светлой мебелью. Причем его совсем не обязательно делать доминантным. Нотки свежести можно добавить с помощью бледно-зеленых штор, ковров или декоративных подушек.

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Цвет фисташек с белым сочетание считается очень удачным классическим вариантом. Такое комбинирование особенно актуально для помещений небольшой площади.

Бежевый считается непревзойденным цветом-компаньоном салатового. Эта непринужденная, естественная комбинация способна удовлетворить самые завышенные эстетические запросы.

Сочетание бирюзового или голубого цвета с зеленым ассоциируется с морской темой. Голубой цвет удачно будет смотреться на фисташковое оттенка в качестве аксессуаров, причем больших.

Не очень удачными станут комбинации бледно-зеленого с темно-зеленым и синим. Фисташковый покажется грязным и мутным при приглушенном синем оттенка.

В спальне важно создать не только комфортное спальное место, но и в целом уютный интерьер. В последнее время все чаще в качестве основного цвета синий. Он успокаивает и помогает сохранить внутреннюю гармонию.

Диапазон оттенков велик: от нежного лавандового до глубокого синего тона. Поэтому интерьер может быть как темным, так и светлым.

happymodern.ru
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Дата
09
декабря

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