Дом с гигантским драконом: показали уникальное здание

Фото: archidea.com.ua

В Таиланде в провинции Накхонпатхом один из самых уникальных буддийских храмов. Эта 17-роверхова здание называется Ват Самфран. Вокруг нее обвивается зеленый дракон.

Храм возвышается на 80 метров, чтобы почтить число лет, прожил на Земле Будда.

Издалека он напоминает скорее сказочную башню из Диснейленда, чем религиозный объект. Храм не внесен в главные туристические путеводители по достопримечательностям Таиланда. И поэтому сразу найти его не так просто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Модный тренд: как совместить модный цвет года с другими

Подняться наверх можно по лестнице, хотя в здании и предусмотрен лифт, который редко работает. На одном из этажей есть вход в тело дракона. Однако разглядеть что-либо будет сложно, потому что внутри мифического существа нет никакого освещения. Для посетителей доступны только десять этажей, пройти дальше не получится, так как другие этажи храма закрыты. Некоторые этажи используются монахами как жилые помещения.

Несколькими этажами выше есть вход, ведущий в тело дракона самом деле, там нет никакого освещения.

Считается, что если прикоснуться дракона за хвост, бросить монету в специальный "горшок счастья" и ударить в храмовый гонг, то удача будет сопровождать вас весь будущий год.

Во Флориде завершили строительство нового корпуса гостинично-развлекательного комплекса Семинол Хард Рок. Построили его в форме гитары. Высота нового корпуса составляет 122 метра. Стены его сделали стеклянными.