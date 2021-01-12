Дизайнерская мебель своими руками: как сделать стильные столики

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Стильная мебель превращают любой интерьер. Даже небольшая деталь позволит обновить дизайн, внести новые краски. Кофейный столик станет изысканным дополнением пространства в любом стиле. На нем можно положить все необходимые вещи, которые должны быть под рукой.

Его можно сделать своими руками. При этом он не будет выглядеть дешевым.

Наиболее востребованным материалом при изготовлении кофейных столиков является натуральное дерево. Многие модели имеют деревянные детали, а столешница может быть изготовлена ​​из стекла, камня или пластмассы. Для этого можно использовать все, что осталось ненужным. Часть дверей или кусок бревна толстого дерева. Можно оставить в натуральном виде или же покрасить или покрыть лаком. Такой вариант хорошо сочетается в ансамбле с напольным покрытием в виде паркета.

Сейчас популярный предмет, который часто используют в интерьере - паллеты или поддоны. Их можно использовать и для создания кофейного столика. Паллету надо отшлифовать, покрасить и при желании прикрутить колесики, чтобы столик можно было перемещать.

Интересным вариантом является скреплены вместе 4 ящички. Так получится стильный кофейный столик. В ящичках останется пространство, в котором можно разместить какие-то предметы.

Винтажный чемодан легко превратить в кофейный столик. Его можно сделать из ножками нужной высоты или колесиками. При желании пространство в чемодане можно использовать для хранения вещей.

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Вязаный пуф можно превратить в стол. Если у вас есть старый столик, который вы хотите отреставрировать, то хорошей идеей обновления столешницы будет оформить ее с помощью плитки. Такая столешница очень практична, ведь не впитывает грязь, как дерево или ткань.

Декоративная отделка и текстиль дополняют общую картину интерьера. Тюль защищает помещение от прямых солнечных лучей, а также наполняет комнату теплом. Как правильно определиться с выбором новинок 2021 года для создания комфортной атмосферы говорится далее.