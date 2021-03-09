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среда, 17 марта 2021 10:06

Дизайнерская хитрость в ремонте делает жизнь более экономной
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Модная краска экономит деньги на отоплении и охлаждении квартир
Фото: remontbp.com
Модная краска экономит деньги на отоплении и охлаждении квартир
Модная краска экономит деньги на отоплении и охлаждении квартир
Модная краска экономит деньги на отоплении и охлаждении квартир
Модная краска экономит деньги на отоплении и охлаждении квартир

Дом или квартира становится энергоэффективным благодаря новой краске. Она действует, как кондиционер. Зимой греет, а летом охлаждает дом. Это экономит деньги в обоих случаях.

В краске есть гранулы для блокировки выхода тепла через стены. Воздух в комнате быстрее нагревается, а для поддержания температуры расходуется меньше энергии. Краска не выпускает прохладу на улицу и отражает солнечные лучи.

Достаточно нанести слой привычным способом, а не клеить толстое утепления. Поэтому уменьшается площадь помещения, что особенно важно для владельцев квартир.

Термоизоляционная краска глубоко проникает в поры материала, а не герметизирует их. Поэтому стена дышит и не образуется конденсат и грибки.

Наносит краску кистью, валиком или пульверизатором. Она мажущаяся, поэтому достаточно 1 л на 10 м2. Краска держится около 10 лет на улице, и 15 - в доме. Она устойчива к ультрафиолетовому излучению, кислот из дождя и температуры -20 ° C.

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Термозащитное покрытие подходит для фасадов зданий, крыш, внутренних стен, откосов окон, полов, трубопроводов.

С покрытием внутренних стен вопросов не возникает. Там трещины зашпаклевал и можно красить, то с внешними фасадами некоторые боятся пробовать. А зря. Такую краску можно наносить на любую поверхность. Будь то кирпич, бетон или гипсокартон.

Дизайн спальни должен внушать спокойные мысли и расслабления. Поэтому к ремонту этой комнаты следует подходить максимально продуманно. Современные производители заставят вас по-новому посмотреть на отделку стен. Подробнее о них в статье.

Автор: Екатерина Романчук
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