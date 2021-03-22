Дизайнер дала три полезные советы для дизайна малой спальни

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Спальня наполняется беспорядком из-за неправильного ее планирование на стадии ремонта. Если в квартире нет гардеробной комнаты для хранения можно использовать место под кроватью с подъемным механизмом и получить большой шкаф.

Как сделать пространство комфортным для жизни пояснила дизайнер интерьеров Олеся Мозговая в Инстаграм.

"Важно сразу продумать, как вы будете ее использовать: по назначению или дополнительно как кабинет, место для занятий спортом, библиотеку. Также важно выбрать правильный цвет. Малое помещения советую выполнить в светлом. Темный потолок и темный пол визуально уменьшают пространство. Если очень хочется, темный цвет лучше применить для деталей и аксессуаров ", - переконула специалист.

Освещение

Сейчас не принято вешать в центре комнаты одну люстру. С помощью света выгодно зонировать помещение. Оно является основной и эпизодическое.

В спальне обязательно должно быть основной свет. Если это помещение исключительно для отдыха, тогда свет должны быть не ярким, приглушенный - этого достаточно для того, чтобы вам было комфортно находиться в комнате. Можно добавить отдельное свет для чтения и прикроватное. То есть один источник света просто освещает определенную зону, а остальное действительно позволяет читать благодаря тому, что оно более яркое и холодное.

Хранение

Если помещение планируется с нуля, тогда оптимальным вариантом будет продумать встроенный шкаф, которая будет визуально незаметной.

Необходимо учитывать, какие предметы будут храниться. Если речь идет об одежде, следует продумать: это одежда, которая будет висеть на вешалке, или вещи, которые можно составить в шкаф. При выборе тумб или комодов, нужно позаботиться о соблюдении правил эргономики.

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Окна

Свет из большого окна визуально сделает комнату будто бесконечной. Благодаря светлым однотонным шторам можно визуально вытянуть помещения. Важно, чтобы оконный текстиль лежал на полу. Если он будет слишком коротким, это визуально "обрежет" комнату.

Чтобы вы не забыли о какой деталь и сэкономили деньги на ненужной мебели, дизайнеры интерьеров составили чек-лист. Он поможет правильно обустроить небольшие помещения. Об этом подробнее далее в статье.