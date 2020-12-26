Дизайн квартиры-студии: подобрали удобные идеи обустройства

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Квартира-студия отличается отсутствием стен и жестких перегородок между кухней. Часто это бюджетные варианты жилья, поэтому очень популярны. Но люди не знают их обустроить, чтобы там было удобно жить.

Для начала нужно решить, что именно необходимо: разделить одну комнату на несколько зон и определить их границы. Не существует единого способа зонирования квартиры, все зависит от ваших пожеланий.

Зонировать жилое пространство без стен и перегородок можно светом. Для этого нужно продумать отдельные световые приборы для каждой зоны. Например, сделать низкий подвесной светильник прямо над обеденным столом.

Разделить пространство можно с помощью ковра и штор.

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Чтобы несколько функциональных зон на одной плоскости не выглядели разрозненно, можно повторять материалы кухонная столешница, тумба под телевизор, шкаф или дверь - из одного и того же материала. Или цветовые акценты - подушки, шторы, текстиль.

Если площадь очень маленькая, подумайте о кровать, которую можно спрятать в шкаф или в специальную нишу.

Спальную зону или "кухню" можно отделить с помощью стеклянных панелей. Получится почти отдельная комната без потери пространства визуально.

Важное место в обустройстве ванной занимает выбор тумбы. Особое внимание стоит уделить способа установки. От этого зависит не только визуальное восприятие ванной комнаты, но и личный комфорт каждого члена семьи. Наиболее распространенным решением для ванной является напольная тумба. Она отличается особой устойчивостью и надежностью.