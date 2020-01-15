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четверг, 16 января 2020 23:28

Диван мечты: показали впечатляющие угловые диваны
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Идеальный диван: как правильно выбрать к интерьеру
Фото: idei-dekoru.com
Идеальный диван: как правильно выбрать к интерьеру
Идеальный диван: как правильно выбрать к интерьеру
Идеальный диван: как правильно выбрать к интерьеру
Идеальный диван: как правильно выбрать к интерьеру

В большой гостиной должен стоять угловой диван. Он занимает достаточно пространства и вмещает всех членов семьи.

Если диван нужен и для сна, внимание стоит обращать на размеры спального места. Для одного человека ширины в 120 см будет более чем достаточно, в то время как для двух спальное место должно быть не менее 140 см.

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Удовольствие от ежедневного использования мягкой мебели не может быть полным без правильно подобранной обивки, в качестве которой могут использоваться натуральная кожа, микрофибра, рогожка, велюр, жаккард.

Относительно диванов для повседневного отдыха существуют несколько нюансов. Отдавать предпочтение натуральной или искусственной коже не лучший выбор для спального места, а полностью природные материалы будучи приятными на ощупь и экологически безопасными быстро изнашиваются и теряют свою былую роскошь.

Оптимально будет выбрать обивку, в которой сочетаются природные и синтетические волокна, так же упростит процесс ухода за изделием, исключая быстрое накопление пыли, и защитит от затирки в течение длительного времени.

Эклектизм предусматривает создание уникального интерьера путем сочетания различных стилей. Позволяет свободно экспериментировать с цветами, формами, фактурами, отделкой. При этом требует наличия объединяющих элементов. Чаще всего таковыми выступают различные декоративные предметы.

Чтобы общая картинка выглядела гармонично, при оформлении эклектичного интерьера выбор рекомендуется остановить на 2-3-х стилях.

idei-dekoru.com
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