Декоративный камень добавляет шика комнате: 15 интересных примеров

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Декоративный камень сейчас на пике славы. Дело не только в оригинальном виде, но и устойчивости к повреждениям и грязи. Наиболее популярны модели из натурального камня - мрамора, травертина, гранита или сланца.

Природные камни тяжелее, чем модели из гипса. В результате их не следует использовать на стенах с трещинами.

При выборе декоративного камня для стены необходимо учитывать практичность. Один вид облицовки подойдет в ванной комнаты и кухни, а другой - в гостиной или к камину. В первом случае лучше всего подойдет природный гранит, мрамор и сланцы, во втором - декоративные гипсовые камни. Они имитируют натуральный минерал и дерево.

Интерьеры, оформленные в скандинавском, винтажном или эклектичном стилях, будут отвечать чрезвычайно модным кирпичным плитках. Они хорошо смотрятся на кухне над столешницей или за обеденным столом, в гостиных и коридорах.

Гранит и сланец идеально сочетаются с минималистским или современным интерьером. Легкий классический мрамор, известняк, песчаник и травертин подойдет к эксклюзивным композиций в гламурном или французском стилях.

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Очень популярным декоративным вариантом отделки для стен является гипсовый камень. Его преимуществами являются простой способ установки и возможность покрасить стены. Следует помнить, что гипс, бетон и природные камни станут темными при пропитке. И они могут выглядеть иначе при дневном свете, чем при искусственном освещении.

Голая стена, яркие батареи и шторы разного цвета - это далеко не все диковинки оригинальных дизайнов. Ими хозяева обнаруживают свою индивидуальность. Нестандартные интерьеры делают дом индивидуальной. О них далее в статье.