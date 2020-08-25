Декор зеркала: как сделать украшения своими руками

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Зеркало обязательно должен быть в каждом доме. Чтобы превратить его в дизайнерский произведение, следует подключить фантазию. Тогда станет уникальным. Такое зеркало будет отличаться своей креативностью.

Важным плюсом станет минимальная стоимость изделия. Интересен не только результат, но и процесс создания собственного шедевра.

Декорировать можно же зеркальную поверхность или раму. Для этого понадобятся морские ракушки, прищепки, мозаика или грубая веревка.

Дерево в любых формах, например, веточками в эко-стиле.

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Пластиковые ложки или их частицы, которые можно покрасить и приклеить по периметру зеркала.

Хотя есть варианты и без специальных навыков, например, приклеить бахрому или искусственные цветы.

Дизайн прихожей стильно украшать в серых тонах. При этом неважно это современный стиль или гламурный. Для этого облицовки важно, чтобы покрытие стен была устойчива к грязи. Хорошо подойдут виниловые обои, которые покрыты тонким слоем ПВХ-пленки. Контакт с мокрой от дождя курткой не повлияет на ее внешний вид.