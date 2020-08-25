 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 162
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 189
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 1710
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 441
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 108
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 144
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
2 Просмотров: 2295
Независимость – это ежедневная работа над собой
Независимость – это ежедневная работа над собой
Просмотров: 117
Независимость - это возможность пройти свой путь исторического развития
Независимость - это возможность пройти свой путь исторического развития
Просмотров: 63
Кличко угощают пивом, пограничники закапывают столбы в Крыму - история независимой Украины в 29 снимках
Кличко угощают пивом, пограничники закапывают столбы в Крыму - история независимой Украины в 29 снимках
Просмотров: 675
Фото
Все фото
17
15
13
14
16
Декор зеркала: как сделать украшения своими руками
Декор зеркала: как сделать украшения своими руками
Хранения полотенец в ванной: 15 стильных идей интерьера
Хранения полотенец в ванной: 15 стильных идей интерьера
Позавидует каждый: показали впечатляющее жилье для семьи
Позавидует каждый: показали впечатляющее жилье для семьи
Элегантная гостиная: показали особенности английского стиля
Элегантная гостиная: показали особенности английского стиля
Показали модные цвета интерьера ванной комнаты
Показали модные цвета интерьера ванной комнаты
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 189
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 441
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 3672
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3123
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6615
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 819
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
вторник, 25 августа 2020 12:46

Декор зеркала: как сделать украшения своими руками
17

  Комментировать

Интерьер 2020: как украсить зеркало своими руками
Фото: zelenasadyba.com.ua
Интерьер 2020: как украсить зеркало своими руками
Интерьер 2020: как украсить зеркало своими руками
Интерьер 2020: как украсить зеркало своими руками
Интерьер 2020: как украсить зеркало своими руками

Зеркало обязательно должен быть в каждом доме. Чтобы превратить его в дизайнерский произведение, следует подключить фантазию. Тогда станет уникальным. Такое зеркало будет отличаться своей креативностью.

Важным плюсом станет минимальная стоимость изделия. Интересен не только результат, но и процесс создания собственного шедевра.

Декорировать можно же зеркальную поверхность или раму. Для этого понадобятся морские ракушки, прищепки, мозаика или грубая веревка.

Дерево в любых формах, например, веточками в эко-стиле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Элегантная гостиная: показали особенности английского стиля

Пластиковые ложки или их частицы, которые можно покрасить и приклеить по периметру зеркала.

Хотя есть варианты и без специальных навыков, например, приклеить бахрому или искусственные цветы.

Дизайн прихожей стильно украшать в серых тонах. При этом неважно это современный стиль или гламурный.

Для этого облицовки важно, чтобы покрытие стен была устойчива к грязи. Хорошо подойдут виниловые обои, которые покрыты тонким слоем ПВХ-пленки. Контакт с мокрой от дождя курткой не повлияет на ее внешний вид.

zelenasadyba.com.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Декор зеркала: как сделать украшения своими руками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
августа

Казаков переселили на Кубань

"Динамо" Лобановского на последней минуте игры пробилось в Лигу чемпионов

Генерал-майора лишили звания из-за критики власти

Астроном сделал телескоп за одну ночь

Самое читаемое
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
 9 Просмотров: 15058
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м Просмотров: 8721
Обладательница самой большой груди в Украине назвала минусы своих прелестей
Обладательница самой большой груди в Украине назвала минусы своих прелестей
3
 Просмотров: 7164
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов 1 Просмотров: 7092
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым Просмотров: 6534
Дом
Хранения полотенец в ванной: 15 стильных идей интерьера
Хранения полотенец в ванной: 15 стильных идей интерьера
15
 Просмотров: 585
Позавидует каждый: показали впечатляющее жилье для семьи
Позавидует каждый: показали впечатляющее жилье для семьи
13
 Просмотров: 6696
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
 Просмотров: 2052
Элегантная гостиная: показали особенности английского стиля
Элегантная гостиная: показали особенности английского стиля
14
 Просмотров: 1332
Показали модные цвета интерьера ванной комнаты
Показали модные цвета интерьера ванной комнаты
16
 Просмотров: 2601
Больше всего комментируют
9
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
2
Те, кто сдал территорию - будут давать показания: что говорил Зеленский в поздравлении украинцам
2
"Не понимаю как это сделать" - Разумков про выборы на оккупированных территориях
2
Петр и Марина Порошенко почтили память воинов, погибших на фронте
2
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
Голосов: 3004
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua