Цветная потолок в интерьере: впечатляющие идеи преобразования комнаты

Фото: zelenasadyba.com.ua

Не обязательно потолок должен быть белым. Современные дизайнеры легко выбирают смелые цвета. Так можно скорректировать пространство и сделать интерьер комнаты интересным и оригинальным.

1. Если вы еще не готовы к смелым экспериментам, то разумной альтернативой белому цвету на потолке могут стать свете и пастельные оттенки. Светло-серый, пудровый розовый, бежевый, светло-желтый, голубой - такие оттенки сделают интерьер интересным, но сдержанным. Для идеального сочетания можно взять тот же оттенок, которым вы красите стены, и добавить белую краску, чтобы потолок получился на тон светлее стен.

2. Темную потолок, как правило, делают в высоких комнатах. Темный цвет поможет визуально опустить верхнюю границу узкой высокой комнаты, чтобы она выглядела более квадратной. Для невысоких комнат темные цвета можно использовать, но выбирайте глубокие матовые или, наоборот, глянцевые краски, и не забудьте добавить побольше освещения. С таким потолком лучше вообще отказаться от штор и выбирать светлые цвета для стен.

3. Можно сыграть на контрасте стен и потолка, или же использовать часть потолка для зонирования комнаты. Насыщенные цвета идеально подходят для просторных помещений с большой площадью и высокими потолками.

4. Яркие полосы добавляют динамики даже небольшом пространства. Таким потолком можно скорректировать помещения - например, вдоль полосок комната будет выглядеть длиннее. С помощью полосок можно создать эффект шатру, идеально для детской комнаты.

5. На первый взгляд, очень смелое решение, хотя даже в небольших помещениях может выглядеть интересно. Дизайнеры рекомендуют не выбирать теплые тона, ведь тогда пространство визуально сожмется. А вот оттенки слоновой кости, лаванды, светлые холодные серые, мяты - идеальный выбор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Идеальный пол: показали покрытия для сдерживания влаги и шума

6. Визуально выше можно сделать потолок за счет глянцевого финиша. Например, блеск и отражение на таком потолке делает потолок выше.

7. Окрашенная потолок - не обязательно плоская. Ей можно придать объем с помощью лепнины, балок и тому подобное.

При создании интерьера гостиной нужно обязательно учитывать многофункциональность комнаты и постараться создать универсальный дизайн. Тогда в нем будет не только приятно пообщаться с гостями, но и вместе семьей смотреть телевизор или просто читать книгу. С точки зрения психологии идеальным решением в этом случае станет зеленый цвет, который успокаивает, снимает усталость, не угнетает и полезный для глаз. Как и любой другой оттенок, зеленый имеет свои преимущества и недостатки.