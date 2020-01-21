Черно-белая кухня поражает элегантностью и шиком

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Черный цвет не всегда уменшает пространство. При сочетании со светлыми тонами, его можно использовать в помещении скромных размеров. Это касается не только гостиных и спален.

Кухня в черно-белых тонах выглядит стильно и изысканно. Зеркальные и стеклянные вставки в кухонных шкафчиках - прекрасная идея дизайнера, которая визуально облегчает восприятие темного цвета мебели.

Применение темной палитры не подразумевает тотальное темное покрытие везде и всюду. Достаточно лишь обработки черным цветом только одной из стен или пола.

Стена черного цвета служит роскошным стильным фоном для светлой мебели молочного цвета и декоративной обработки над плитой, имитирующий камин.

Черная плитка на фоне кухонных шкафчиков древесного цвета - изюминка интерьера. Встроенная система подсветки облегчает глубокий темный цвет. Благодаря чему на плитке появляется красивый блик.

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Голубая кухня - удачное решение для солнечной комнаты. Главное свойство этого цвета - способность создавать атмосферу покоя, при этом освежая интерьер. Также он предоставляет одновременно и успокаивающее действие: снижает аппетит, снижает давление, благотворно влияет на настроение и нервную систему, и, вместе с тем, способствует концентрации внимания, развивает креативное мышление. Из этих свойств следует, что голубой интерьер особенно подходит людям, которые следят за питанием.