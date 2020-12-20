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вторник, 22 декабря 2020 16:22

Чем заменить новогодний венок: интересные идеи декоративного месяца
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Новогодние украшения: венчики на дверях заменяют месяцами
Фото: idei-dekoru.com
Новогодние украшения: венчики на дверях заменяют месяцами
Новогодние украшения: венчики на дверях заменяют месяцами
Новогодние украшения: венчики на дверях заменяют месяцами
Новогодние украшения: венчики на дверях заменяют месяцами

Разноцветный дождик постепенно вытеснили новогодние венки. Ими украинский разбавляют праздничный колорит. Чтобы выделиться среди других, можно венок заменить декоративный месяц. Стильным выглядит сочетание мешковины и ярких игрушек или блесток.

Такую изюминку можно приобрести в супермаркете или хенд-мейд мастерской. Однако интереснее сделать ее своими руками. Размер и декор можно выбрать самому.

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Атмосферы праздника добавляет и пахучая украшение в виде палочек корицы или сушеных колец апельсины. Их интересно обрамить яркой лентой.

Обычно, это украшение вешают внутри дома для защиты от воров.

Не всегда стоит повторять за кем-то и традиционную елку можно заменить на причудливую. Ее делают из шаров разных размеров. Есть множество творческих вариантов создания елки своими руками.

Для этого следует взять пенопластовый конус, от которого зависит размер готового изделия. Также запастись игрушками, бантом, верхушкой и клеевым пистолетом.

idei-dekoru.com
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