Бутылки на потолке: показали оригинальные люстры

Стиль лофт в этом году востребован как никогда. Основной его изюминкой является сочетание новых вещей со старыми, которые вышли из употребления.
Для его создания важны не только стены и мебель. Немалую роль играет и люстра.
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Особенно такое оформление жилья подойдет творческим людям, экономным и которые нестандартных смотрят на мир.
Чтобы не тратиться на освещение комнаты, можно использовать старые бутылки и банки. Как это сделать, дальше в галерее.
Эклектичный стиль предполагает гармоничное сочетание элементов разных эпох и стилей.
Советы по оформлению эклектичного интерьера подало издание Homepolish.
Мебель в различных стилях. Для создания эклектичного интерьера от покупки мебельных гарнитуров следует отказаться. Выбирать стоит мебель в разных стилях, но похожи по цветовой гамме и текстурами.
Продуманная цветовая схема. Можно объединить различные оттенки одного тона. Другой вариант - постелить красочный ковер и обставить комнату предметами в цветах, которые на нем.
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