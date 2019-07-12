Бутылки на потолке: показали оригинальные люстры

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Стиль лофт в этом году востребован как никогда. Основной его изюминкой является сочетание новых вещей со старыми, которые вышли из употребления.

Для его создания важны не только стены и мебель. Немалую роль играет и люстра.

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Особенно такое оформление жилья подойдет творческим людям, экономным и которые нестандартных смотрят на мир.

Чтобы не тратиться на освещение комнаты, можно использовать старые бутылки и банки. Как это сделать, дальше в галерее.

Эклектичный стиль предполагает гармоничное сочетание элементов разных эпох и стилей. Советы по оформлению эклектичного интерьера подало издание Homepolish. Мебель в различных стилях. Для создания эклектичного интерьера от покупки мебельных гарнитуров следует отказаться. Выбирать стоит мебель в разных стилях, но похожи по цветовой гамме и текстурами. Продуманная цветовая схема. Можно объединить различные оттенки одного тона. Другой вариант - постелить красочный ковер и обставить комнату предметами в цветах, которые на нем.