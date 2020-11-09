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воскресенье, 15 ноября 2020 02:28

Архитектура впечатляет: показали уютный дом в уникальном месте
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Обновления дома: как изменить старое здание
Фото: archdaily.com
Обновления дома: как изменить старое здание
Обновления дома: как изменить старое здание
Обновления дома: как изменить старое здание
Обновления дома: как изменить старое здание

На окраине Вильнюса в районе Регионального парка архитекторы закончили необычный проект. Они оживили заброшенное здание, сохраняя особенности живописного уникального ландшафта.

Вместе с основным домом обновили и кладовую. Она находится ниже холма и связана мостовой из каменного щебня.

Низкая деревянная ограда выступает в качестве тонкой границе участка. Есть растительных композиций, только некоторые недавно высаженные сосны.

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Дома отражают спокойную, устойчивую культуру архитектурного дизайна. Основной строительный объем интегрируется в холм и частично не покрывается ним. Это не имеет целью доминировать после природы. Такие отношения дают ощущение чуткости и пластичности.

Объемный вырез сделан для террасы, придает дополнительную элегантность архитектурном силуэта. Эта терраса дает возможность наблюдать за долиной и окружающей природой.

Фасады сделаны из натурального кедрового дерева. Этот материал не только обеспечивает длительную защиту, но и является устойчивым. Детали окон и дверей изготавливаются из меди.

В городе Франкфурт-на-Майне Комиссия международной премии Highrise Award выбрала лучший жилой дом 2020 года. Премия выдается для зданий высотой от 100 метров, которые были построены за последние два года. Ее вручали после оценок проекту инженерной, архитектурной, экологической и эстетической точки зрения.

archdaily.com
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