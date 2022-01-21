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суббота, 22 января 2022 08:25

Выявил героизм и самопожертвование: Бандере посмертно дали Героя Украины

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Выявил героизм и самопожертвование: Бандере посмертно дали Героя Украины
В 1959 году в Мюнхене Бандеру убил агент советского КГБ Богдан Сташинский. Фото: https://uamodna.com

Президент Виктор Ющенко 22 января 2010 года присвоил звание Героя Украины проводнику Организации украинских националистов Степану Бандере. Вручил Ордену Государства посмертно.

Это было после президентских выборов, которые выиграл Виктор Янукович. Наивысшего отличия удостоен "за несгибаемость духа в отстаивании национальной идеи, проявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое Украинское государство". Награду получил внук проводника.

Степан Бандера родился 1 января 1909-го в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области. В 1928 году переехал во Львов. Учился в Высокой политехнической школе – сейчас "Львовская политехника". В 1932 году Степан Бандера присоединился к освободительному движению Украины. Исполнял обязанности краевого руководителя Организации украинских националистов. В 1933 полноценно занял этот пост и возглавил ОУН Западной Украины.

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Под руководством Бандеры ОУН совершили 3 самых громких политических убийства в своей истории. Ликвидировали Алексея Майлова, агента НКВД и секретаря посольства СССР во Львове.

В 1934 году Бандеру арестовала польская полиция и приговорили к пожизненному заключению. В 1939 году охрана и администрация тюрьмы, в которой отбывал срок председатель ОУН, скрылись из-за критической ситуации на фронте. Степан Бандера вместе с другими заключенными вышел на свободу.

Степана Бандеру избрали главой Провода ОУН. После провозглашения Акта восстановления Украинского государства его схватили нацисты и заключили в концлагерь "Заксенгавзен". Там он был до 1944-го. А 15 октября 1959-го в Мюнхене Бандеру убил агент советского КГБ Богдан Сташинский. Убийца после громкого процесса в ФРГ был приговорен к 8 годам лишения свободы за убийство.

2 апреля 2010-го Донецкий окружной административный суд признал противоправным и подлежащим отмене указ президента Виктора Ющенко о присвоении Бандере звания Героя Украины. Такое решение объяснили тем, что звание Героя может быть присвоено только гражданину Украины. Бандера скончался до создания Украинского государства.

Оунивец Николай Лемик 21 октября 1932 совершил во Львове покушение на советского консула Алексея Майлова. Так выразил протест против Голодомора в Украине. Приказ совершить покушение на советского консула во Львове дал краевой проводник ОУН Степан Бандера.

Хотел привлечь внимание мира к искусственному голоду, устроенному коммунистическим режимом в Украинской СРР. Подготовкой занимается боевой референт Краевой экзекутивы ОУН 26-летний Роман Шухевич, псевдо – "Колокол".

Автор: Ольга Васькив
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Дата
22
января

Выявил героизм и самопожертвование: Бандере посмертно дали Героя Украины

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