За минувшие сутки зафиксировано 7930 новых случаев коронавируса

Инфографика по количеству больных коронавирус за последние сутки / Минздрав Украины

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 7930 новых случаев коронавируса. 231 человек умер.

В частности, заболели 331 ребенок и 98 медиков, госпитализировали 3688 человек. Выздоровели 6574 человека. Об этом сообщает Минздрав.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской - 1034, Харьковской - 954, Донецкой - 582, Одесской - 481 и Киевской - 441 областях.

За сутки прививки получили 4531 человек. В общем, в Украине привито почти 527 тыс. человека. Из них практически все одной дозой. Завершили вакцинацию, получив две дозы - пять человек. Из них два человека получили одну дозу за рубежом. По состоянию на 24 апреля в лист ожидания вакцинации записались почти полмиллиона граждан Украины.

За период пандемии в Украине заболели коронавирус более 2 млн человек. Выздоровели более 1,5 человек. Умерли 42323 человека.