Врач развенчал миф о заражении Covid-19 через вакцину

Врач развенчал миф о "заражении" вакциной. Фото: Укринформ

Вирус Covid-19 не передается через вакцинацию.

Заражение возможно после прививки, если не соблюдать нормы безопасности, отметил врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий в своем Telegram-канале.

"У меня почему-то положительный ПЦР-тест или тест на антиген, а я вакцинировался четыре дня назад, как такое возможно? Все просто – вы заразились ковидом, но это не вследствие вакцинации, потому что через вакцину вирус не передается. Просто во время вакцинации соблюдайте социальную дистанцию…", – добавил медик.

Он напомнил, что вакцинированные гораздо легче переносят Covid-19. "Вакцинация влияет на течение коронавируса. Направлена на то, чтобы оно было менее тяжелым", - заметил врач.

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Информация о том, что вакцина от коронавируса изменяет ДНК или вызывает бесплодие - фейк. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. "Есть доказательная медицина, об этом есть исследования. Поэтому не доверяйте фейкам, что вакцина вызывает либо бесплодие, либо влияет на вашу ДНК", - сказал он. Медик добавил, что поддельный сертификат вакцинации не спасет жизнь.