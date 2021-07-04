Вакцинация от коронавируса набирает оборотов: сколько украинцев получили прививки

С начала кампании по вакцинации в Украине провели более 2,9 млн прививок. Фото: РБК-Украина

38 857 человек получили прививки от Covid-19 3 июля. Первую дозу - 21 489, полностью иммунизированы - 17 368 человек.

С начала кампании по вакцинации в Украине провели 2 901 017 прививок, сообщает Министерство здравоохранения. При этом полностью иммунизированы, то есть получили две дозы препарата - 841 291 человек.

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В течение суток работали 220 мобильных бригад, 330 пунктов прививки, 125 центров вакцинации.

По состоянию на 2 июля в лист ожидания вакцинации записались более 772 тыс. человек.

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Вакцинация от Covid-19 стартовала в Украине 24 февраля. Сейчас идет четвертый ее этап. Прививают людей старше 60 лет. А также 18-59-летних, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенных и персонал учреждений лишения свободы и следственных изоляторов. Вскоре планируют начать прививать детей с высоким риском осложнений от Covid-19. Центры массовой вакцинации от коронавируса работают во всех регионах. Со списком и графиком их работы можно ознакомиться ЗДЕСЬ.