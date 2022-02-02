В Украину прибудет новое лекарство против Covid-10

"Молнупиравир" прибудет 5 февраля. Фото: Pexels

5 февраля ожидают поставку первого груза из 60 тыс. курсов нового препарата для лечения коронавируса "Молнупиравир".

Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Укрінформ".

"Ожидаем первую поставку 60 тыс. курсов в субботу препарата "Молнупиравир", который был законтарктован нами. Это противовирусный препарат прямого действия", - сказал он.

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Министр добавил, что регионы уже получили первую партию препарата "Ремдесевир" для лечения Covid-19.

"Молнупиравир" - это таблетки, производимые американской компанией Merck & Co. По данным производителя, среди пациентов, принимавших "Молнупиравир", только 7,3% госпитализировали в течение 30 дней после диагностирования. Среди пациентов, получавших плацебо, этот показатель составил 14,1%. Во время лечения никто из людей, принимавших лекарства, не умер от коронавируса по сравнению с восемью смертельными случаями среди принимавших плацебо.