В Украину прибудет новое лекарство против Covid-10

 
Ексклюзивы
1/5
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
Просмотров: 252
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото
Просмотров: 622
В Украине с оружьем 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
В Украине с оружьем 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
Просмотров: 855
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Просмотров: 1107
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
Просмотров: 8028
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
Просмотров: 801
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
Просмотров: 450
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Просмотров: 819
В "Слуге народа" прокомментировали дело Кузьминых о 558 тыс. взятки
В "Слуге народа" прокомментировали дело Кузьминых о 558 тыс. взятки
Просмотров: 621
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
3 Просмотров: 1629
Фото
Все фото
3
3
11
3
3
Еще одна область переходит в красную зону карантина
Еще одна область переходит в красную зону карантина
В Украине впервые малышу пересадили часть печени от посмертного донора
В Украине впервые малышу пересадили часть печени от посмертного донора
Министр-геракл: Малюська выложил эпическое видео, как таскает тяжелое
Министр-геракл: Малюська выложил эпическое видео, как таскает тяжелое
В Украине обновили карантинные зоны
В Украине обновили карантинные зоны
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Видео
Все видео
Украинец 27 раз вакцинировался от Covid-19. Останавливаться не собирается
Украинец 27 раз вакцинировался от Covid-19. Останавливаться не собирается
Google запустил дудл, призывающий вакцинироваться от Covid
Google запустил дудл, призывающий вакцинироваться от Covid
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Интервью
1/5
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 828
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 306
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 999
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 990
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6930
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
31 января 2022
Просмотров: 675
Стандарти спільноти
"Долучайтеся до цілодобової молитви за мир в Україні", – пише знайома Ольга у фейсбуці. Ділять час по 15 хв. Немає охочих молитися з третьої ...
среда, 02 февраля 2022 19:02

В Украину прибудет новое лекарство против Covid-10

  Комментировать
В Украину прибудет новое лекарство против Covid-10
"Молнупиравир" прибудет 5 февраля. Фото: Pexels

5 февраля ожидают поставку первого груза из 60 тыс. курсов нового препарата для лечения коронавируса "Молнупиравир".

Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Укрінформ".

"Ожидаем первую поставку 60 тыс. курсов в субботу препарата "Молнупиравир", который был законтарктован нами. Это противовирусный препарат прямого действия", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минздрав разрешил экстренное применение таблеток от Covid-19

Министр добавил, что регионы уже получили первую партию препарата "Ремдесевир" для лечения Covid-19.

"Молнупиравир" - это таблетки, производимые американской компанией Merck & Co. По данным производителя, среди пациентов, принимавших "Молнупиравир", только 7,3% госпитализировали в течение 30 дней после диагностирования. Среди пациентов, получавших плацебо, этот показатель составил 14,1%. Во время лечения никто из людей, принимавших лекарства, не умер от коронавируса по сравнению с восемью смертельными случаями среди принимавших плацебо.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украину прибудет новое лекарство против Covid-10». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
февраля

Книгу Джеймса Джойса запретили из-за сцены с мастурбацией

Самое читаемое
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
 Просмотров: 57798
Жена Медведчука &quot;пошла&quot; нищенствовать
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
3
 2 Просмотров: 18567
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
6
 Просмотров: 11223
&quot;Не слуги народа&quot; - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
22
 Просмотров: 8028
Осталось шесть сирот: рассказали об убитой под Киевом семье бизнесменов
Осталось шесть сирот: рассказали об убитой под Киевом семье бизнесменов
 Просмотров: 5895
Здоровье
В Украине зафиксировали абсолютный недельный показатель Covid-больных
В Украине зафиксировали абсолютный недельный показатель Covid-больных Просмотров: 297
Желтая зона карантина снова сократилась
Желтая зона карантина снова сократилась Просмотров: 495
Более 35 тыс. новых заражений: обновили статистику коронавируса в Украине
Более 35 тыс. новых заражений: обновили статистику коронавируса в Украине Просмотров: 1080
Коронавирус в мире: в каких странах больше всего свирепствует и на каком месте Украина
Коронавирус в мире: в каких странах больше всего свирепствует и на каком месте Украина Просмотров: 423
В Минздраве объяснили, как отличить Covid-19 от простуды
В Минздраве объяснили, как отличить Covid-19 от простуды Просмотров: 1935
Больше всего комментируют
11
Порошенко почти догнал Зеленского – свежий рейтинг от социологов
3
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
3
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
2
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
1
Монастырский о задержании организаторов беспорядков: "Скоро услышим и другие имена"
Голосов: 320
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть