ВОЗ призвала не делать прививки третьей дозой. Фото: pixabay.com

Через год в Украине могут ввести повторную вакцинацию. Прививать будут тех, кто уже получил укол.

От производителя нет официальной рекомендации по введению третьей (бустерной. - Gazeta.ua) дозы, сказал главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Украинского радио".

"Мы рассматриваем полную ревакцинацию через год после базовой", - отметил он.

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Однако третью дозу пока нельзя считать такой, что прошла исследования.

"Мы должны ее считать как такую, которая еще не прошла исследований. У нас нет доказательных данных, что третья вакцинация Pfizer или другой вакциной может быть более эффективной. Этот вопрос рассматривают и решение не вынесено. Если же эти данные будут доказательные и рекомендации будут приняты, мы будем этот вопрос рассматривать", - рассказал Кузин.

4 августа Всемирная организация здравоохранения призвала не делать прививки третьей дозой вакцины против коронавируса. Рекомендуют подождать до конца сентября. Объяснили это тем, что препарат следует экономить, ведь большинство стран еще не вакцинировали достаточное количество граждан.