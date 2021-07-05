Украина может производить вакцину от Covid-19 - назвали условия

Производство смогут запустить через год. Фото: pixabay.com

Украина может начать выпуск вакцин против коронавируса. Для налаживания этого процесса уже есть определенные договоренности.

Однако производство смогут запустить где-то через год, сказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью ТСН.

"Есть несколько договоренностей о различных типах вакцины, есть заинтересованность со стороны иностранных партнеров локализовать производство в Украине. В ближайшее время мы получим информацию уже о фактической локализации", - заявил Кузин.

Он также отметил, что оптимальным вариантом может быть производство инактивированной вакцины (ее получают путем воздействия на микроорганизмы химическим путем или нагреванием - Gazeta.ua), такой как CoronaVac или Comirnaty (Pfizer). Технологические процессы производства таких препаратов являются относительно простыми.

"До конца этого года мы уже будем иметь шорт-лист структур или фармкомпаний, которые готовы локализовать или даже завершили процесс перестройки своих технологических линий", - добавил врач.

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Однако проблемой является требование о преквалификации ВОЗ - одобрение вакцины. Она относится не только к самой вакцине, но и к площадке, где ее должны производить. Сейчас украинские компании, которые никогда не работали на экспорт, не имеют такой переквалификации.

"Этот вопрос до одного года. Однако те компании, которые думают или уже перешли к обсуждению или запуску процесса локализации, работают вместе с ВОЗ, консультируются, чтобы эта площадка была максимально быстро преквалифицирована", - сказал Кузин.

2 июля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину против коронавируса Janssen американской компании Johnson&Johnson. Препарат разрешили использовать также в США, Великобритании, ЕС, Швейцарии, Канаде и других странах.