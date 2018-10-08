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понедельник, 08 октября 2018 17:38

Ученые развеяли миф о витамине D

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Ученые развеяли миф о витамине D
Фото: instasport

Ученые из Университета Окленда в Новой Зеландии заявили, что употребление добавок с витамином D не влияет на улучшение состояния костей.

Долгое время витамин D советовали для снижения риска остеопороза и гипертонии. Авторы исследования утверждают, что польза этой добавки "недостаточно обоснована", сообщает The Guardian.

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"Наш метаанализ показывает, что витамин D не предотвращает переломы, падения или не улучшает минеральную плотность костей, будь то высокая или низкая доза", - отметил ведущий автор исследования, доцент Университета Окленда доктор Марк Дж. Болланд.

Выводы сделали на основе 81 испытания, к которым привлекли более 53 тыс. человек. Чтобы выяснить действие витамина D на кости при переломах, в исследовании участвовали женщины старше 65 лет.

Ученые показали процесс слияния сверхмассивных черных дыр. Процесс смоделировали на основе наблюдений на объектами. Видео поможет лучше понять последствия излучения в различных диапазонах.

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