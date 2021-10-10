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воскресенье, 10 октября 2021 12:40

У детей стали чаще взрослых выявлять Covid-19

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У детей стали чаще взрослых выявлять Covid-19
Дети стали чаще взрослых получать положительный Covid-тест. Фото: pixabay.com

В США детская заболеваемость на Covid-19 превысила средний показатель заболеваемости у взрослого населения.

В последние недели в Штатах началась очередная волна инфицирования, сообщает USA Today.

"Число заражений выросло во всех возрастных группах, но дети стали чаще взрослых получать положительный Covid-тест", - говорится в сообщении.

Такую динамику специалисты в сфере медицины объясняют несколькими факторами. В частности, распространением мутации Delta и невозможностью вакцинировать детей до 12 лет.

"За последние восемь недель мы наблюдаем резкий рост случаев заболевания Covid-19 и госпитализации детей. Это началось именно тогда, когда возобновилось обучение в школе", - заявила детская врач из OU Health Донна Тюнг.

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В субботу, 9 октября, в Украине обнаружили 11 344 новых случаев Covid-19. Среди новых больных 1 149 детей. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1 783), Одесской (1 010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.

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Дата
10
октября

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