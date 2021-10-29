У Covid-19 появился новый симптом – врач

К основным симптомам коронавируса добавилась тошнота. Фото: pixabay.com

Многие больные коронавирусом начали жаловаться на сильную тошноту. Из-за этого им тяжело есть и пить.

Об этом сообщил заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Александра Богомольца Сергей Дубров.

"Это очень плохо, поскольку для уменьшения интоксикационного синдрома нужно употреблять много жидкости", – отметил Дубров.

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При этом, утверждает медик, большинство основных симптомов коронавируса почти не изменились – это кашель, повышенная температура, мышечная боль, осложненное дыхание, усталость.

"Во время последней волны меньшее количество больных теряют чувство обоняния и вкуса, чем было предварительно. Увеличилось количество людей с расстройством желудочно-кишечного тракта. Как правило, такой симптом чаще встречается у детей", - подчеркнул Дубров.

Добавил, что из-за штамма Delta состояние пациентов может очень резко ухудшиться, и через несколько дней из относительно стабильного перейти в критическое.

В реанимационных отделениях украинских больниц нет больных коронавирусом, которые вакцинированы от недуга. Среди пациентов Covid-госпиталей непривитых - 97%, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни, отмечают в Минздраве.