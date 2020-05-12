У больных коронавирусом обнаружили аномальные изменения в желудочно-кишечном тракте

Медики обнаружили новые симптомы коронавируса. Фото: Reuters

У тяжелобольных Covid-19 в желудочно-кишечном тракте нашли аномальные изменения.

Исследовали данные 414 человек с коронавирусом. Чуть меньше трети снимков компьютерной томографии обнаружили различные нарушения в работе кишечника, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Radiology.

У некоторых инфицированных обнаружили пневматоз. Это состояние, при котором газы проникают в толщу стенки кишечника и образуют там воздушные кисты.

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Другие пациенты имеют ишемию кишечника, холестаз и нарушение образования желчи.

Средний возраст исследуемых пациентов составляет 57 лет. Многих из них подключили к аппаратам ИВЛ.

В США разрабатываются менее 8 потенциальных вакцин от коронавируса. Ведущий эпидемиолог США доктор Энтони Фаучи сообщил об этом во время видеослушаний в Сенате.